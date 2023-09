Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Liencres Playa-Bejes: orari, percorso, tv, favoriti. Finale su misura per Roglic

Parte l’ultima settimana della Vuelta a España 2023 dopo il secondo giorno di riposo. In programma oggi la sedicesima tappa: Liencres Playa-Bejes, con arrivo in salita. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Frazione molto breve, di soli 120,1 chilometri, una delle tappe classiche alla Vuelta. Tanta pianura prima di arrivare verso l’ascesa finale che scatterà a La Hermida: sono 4,9 km all’8,5% di pendenza media e con punte del 15%, divisa in due rampe durissime.

FAVORITI SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Il finale sembra essere cucito su misura per Primoz Roglic. Probabile che la Jumbo-Visma questa volta gestisca la corsa per portare lo sloveno a giocarsi tutto negli ultimi chilometri, con ovviamente Sepp Kuss e Jonas Vingegaard pronti a farsi vedere. All’attacco andrà nuovamente Remco Evenepoel, ormai è scontato che il campione belga tenterà l’assalto alle tappe ogni giorno. L’unico che può battagliare con i migliori in classifica generale è Juan Ayuso che proverà a guadagnare secondi.

Martedì 12 settembre

Sedicesima tappa: Liencres Playa – Bejes (120,5 km)

Orario di partenza: 14.40

Orario d’arrivo: 17.30

SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 14.15

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 14:30