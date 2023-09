Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Ganna sfida Evenepoel a cronometro

Dopo il giorno di riposo, la Vuelta a España 2023 riparte con un giorno che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alla vittoria finale. Sulle strade di Valladolid i corridori si sfideranno sui 25.8 km previsti dall’unica cronometro individuale di questa edizione. Una sola breve rampa al 7% nella prima parte in un percorso del tutto pianeggiante, che offrirà però più di un’insidia a livello planimetrico nella prima metà.

Il grande favorito di oggi è Remco Evenepoel, alla prima uscita con la prestigiosa maglia iridata di Campione del Mondo della specialità. Il belga ha vinto le ultime tre cronometro a cui ha partecipato all’interno di un Grande Giro e sembra disporre della forma per vincere e guadagnare su tutti i rivali per la generale.

Il grande sfidante non può che essere Filippo Ganna. L’azzurro potrà prendersi più rischi nella prima parte e far valere tutti i suoi cavalli nella seconda, alla ricerca di una rivincita dell’ultima rassegna iridata. Da tenere in considerazione anche le chance di Jonas Vingegaard, sulla cui condizione c’è ancora un punto interrogativo ma di cui non si possono sottovalutare le doti contro il tempo.

Da tenere d’occhio anche la prestazione di Primoz Roglic, anche e soprattutto in chiave classifica generale. Rimanendo tra gli uomini di classifica, appaiano appena un gradino Juan Ayuso e Joao Almeida, due che comunque hanno dimostrato di andare forte a cronometro. Tra gli specialisti che potranno provare a cercare l’exploit anche Nelson Oliveira, Stefan Bissegger, Matteo Sobrero, un Geraint Thomas ormai fuori classifica e Mattia Cattaneo, che potrebbe anche non spingere al massimo per preservare energie.

BORSINO FAVORITI DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Remco Evenepoel,

**** Filippo Ganna,

*** Jonas Vingegaard, Primoz Roglic,

**Juan Ayuso, Nelson Oliveira, Stefan Bissegger,

* Joao Almeida, Matteo Sobrero, Geraint Thomas, Mattia Cattaneo

