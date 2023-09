Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine venerdì 15 settembre, programma, streaming

Si disputerà quest’oggi, venerdì 15 settembre 2023, la diciannovesima frazione della 78ma edizione della Vuelta a España. In questa frazione della corsa iberica si partirà da La Bañeza alle 13:15 (alle 13:30 circa il chilometro zero) e si arriverà, dopo 177,5 km chilometri, a Íscar.

Dopo le tante fatiche dei giorni scorsi, quest’oggi ci sarà finalmente una tappa tranquilla per i corridori. La maggior parte dei 177,5 chilometri previsti nella giornata odierna saranno infatti in pianura, compreso l’arrivo che sarà adatto ai velocisti.

La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

Foto: LaPresse