Vuelta a España 2023, fulmine Filippo Ganna: vince la cronometro di Valladolid! Evenepoel guadagna sui rivali di classifica

Si torna in strada alla Vuelta a España 2023 dopo il giorno di riposo e subito in scena una tappa importante, la decima, la cronometro individuale di 25,8 chilometri con partenza ed arrivo a Valladolid. L’Italia riesce a portarsi a casa la prima vittoria parziale con un pazzesco Filippo Ganna che torna al successo e coglie il primo trionfo nel Grande Giro iberico.

27’39” il tempo del due volte iridato che oggi è apparso in formissima e davvero concentrato sin dalle prime curve. Media oraria pazzesca, di 56 km/h e rivincita importante dopo i Mondiali di Glasgow.

Seconda posizione per Remco Evenepoel. A circa un mese di distanza dalla cronometro iridata il campione del mondo in carica questa volta viene sconfitto dall’azzurro per 20”. È comunque lui il migliore degli uomini di classifica, guadagnando 19” su Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che chiude terzo. In casa Italia ottima anche la sesta piazza di Matteo Cattaneo (Soudal-QuickStep).

Molto più distante Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma): percorso non favorevole per il danese vincitore del Tour de France, che ora diventa il secondo uomo per lo squadrone neerlandese dopo aver ceduto circa un minuto dal primo dei rivali. Sui tempi di Vingegaard anche Juan Ayuso (UAE Emirates) che si difende al meglio e chiude settimo. Resta al comando della graduatoria, pur perdendo diversi secondi, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) che si difende in Maglia Rossa.

Foto: Lapresse