Volley, Italia-Francia: la Classica infinita vale la Finale agli Europei, sfida tra Campioni nella bolgia di Roma

Serata da dentro o fuori per l’Italia agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si trova di fronte al bivio della semifinale: se vinci vai a giocare per il titolo, se perdi ti devi accontentare di giocare per la medaglia di bronzo. I Campioni del Mondo e d’Europa scenderanno in campo al PalaEur di Roma (ore 21.15) per fronteggiare la Francia in un match da dentro o fuori che promette scintille e che si preannuncia particolarmente equilibrato.

La nostra Nazionale tornerà in campo dopo la maratona contro l’Olanda, sconfitta al cardiopalma dopo un’intensa partita conclusa al tie-break. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico e cercheranno di battere ancora una volta la formidabile compagine transalpina, eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali. La Classica per eccellenza, non soltanto nel panorama sportiva, si potrebbe decidere sui dettagli.

La Francia è una squadra votata alla difesa e in grado di sostenere scambi lunghi, puntando tanto anche sull’efficienza al servizio. L’Italia è una formazione molto disciplinata e ordinata, con più bocche da fuoco a disposizione e capace di tirare fuori la grinta quando è con le spalle al muro. Sarà uno scontro anche tra due uomini della leggendaria Generazione dei Fenomeni: da una parte Fefé De Giorgi che insegue il bis europeo, dall’altra Andrea Giani che sogna di giocare la sua terza finale continentale dopo quelle perse alla guida di Germania e Slovenia.

L’Italia dovrà quasi sicuramente cambiare una pedina nel consueto sestetto titolare, visto che Roberto Russo si è infortunato contro l’Olanda e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo: il centrale dovrebbe essere sostituito da Leandro Mosca, che ha convinto nel tie-break rispetto a Giovanni Sanguinetti. Per il resto è tutto confermato con Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi l’altro centrale, Fabio Balaso il libero.

L’Italia ha infilato sette vittorie consecutive, mentre la Francia ha perso contro la Romania nella fase a gironi per infilare un doppio 3-0 nella fase a eliminazione diretta contro la Bulgaria e proprio la Romania. Dopo aver vinto gli Europei per la prima e unica volta nel 2015, la Francia non è più salita sul podio della rassegna continentale, ma nel mezzo ha saputo conquistare la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici e la Nations League nel 2022.

La stella della Francia è indubbiamente Earvin Ngapeth, ma il ribattezzato Monsier Magique ha giocato soltanto alcuni scambi poiché è in ripresa da un infortunio al ginocchio e anche questa sera non sarà titolare. Per il momento gli schiacciatori di riferimento sono Yacine Louati e Timothée Carle. Si tratta di due ottimi giocatori, ma sono tutt’altro che immarcabili in fase offensiva e possono essere messi in difficoltà in ricezione.

L’opposto titolare è il solidissimo Jean Patry, giocatore a tutto tondo che viaggia sempre con grandi percentuali senza fare leva su una potenza disarmante. Il palleggiatore è il precisissimo Antoine Brizard, attualmente in forza a Piacenza e ben conosciuto dagli italiani. Al centro spiccano i muri di Barthélémy Chinenyeze (giocatore di Civitanova), affiancato dal granitico veterano Nicolas Le Goff. Il libero è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: Jenia Grebennikov.

