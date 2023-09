Volley femminile, le convocate dell’Italia per il preolimpico: assenti Egonu e Orro, 14 azzurre a caccia di Parigi 2024

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il cosiddetto preolimpico andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre e la nostra Nazionale sarà chiamata a rialzare la testa dopo il deludente quarto posto agli ultimi Europei. Le azzurre affronteranno altre sette squadre e soltanto le prime due classificate staccheranno il biglietto per i Giochi. Le avversarie di riferimento saranno gli USA e la Polonia, ma non andranno sottovalutate Germania, Thailandia e Corea del Sud, mentre Colombia e Slovenia sono di caratura inferiore.

La lista delle 14 giocatrici annunciata dal CT Davide Mazzanti non comprende Paola Egonu (che ha deciso di chiamarsi fuori in accordo con i vertici, dopo aver ricoperto il ruolo di panchinara di lusso durante la rassegna continentale) e Alessia Orro (in ripresa da un trauma cranico rimediato in occasione della finale per il terzo posto agli Europei). L’ultima giocatrice tagliata è la schiacciatrice Loveth Omoruyi, mentre restano chiaramente escluse le stelle rimaste fuori anche dagli Europei: Monica De Gennaro, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, senza dimenticarsi dell’infortunata Sarah Fahr.

La squadra è sensibilmente depotenziata e la missione a cinque cerchi sarà sicuramente complicata, bisognerà tirare fuori le unghie per cercare il colpaccio e non dover poi sperare nel ranking FIVB che metterà in palio gli ultimi cinque posti per le Olimpiadi (rispettando il criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto è blindato dal Kenya). La schiacciatrice Myriam Sylla sarà la capitana, affiancata in reparto da Elena Pietrini, mentre alle loro spalle saranno a disposizione Alice Degradi e Francesca Villani (preferita ad Omoruyi).

La palleggiatrice titolare a questo punto dovrebbe diventare Francesca Bosio, mentre Giulia Gennari sarà la sua riserva. Ekaterina Antropova ricoprirà il ruolo di opposto titolare, con Sylvia Nwakalor pronta a subentrare. Anna Danesi e Marina Lubian saranno le centrali di riferimento, con Federica Squarcini e Linda Nwakalor a disposizione. Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale saranno i due liberi. L’Italia esordirà sabato 16 settembre (ore 20.45) contro la Corea del Sud, poi il giorno successivo l’incrocio con la Slovenia. Di seguito le convocate dell’Italia per il preolimpico di volley femminile a Lodz.

CONVOCATE ITALIA PER PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Francesca Bosio, Giulia Gennari.

OPPOSTI: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Alice Degradi, Francesca Villani.

CENTRALI: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

LIBERI: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo