Volley, Europei 2023: l’Olanda vince il braccio di ferro con la Germania e sfiderÃ  l’Italia ai quarti. L’Ucraina avanza

Dopo la facile vittoria dell’Italia contro la Macedonia del Nord (3-0) e l’incredibile rimonta della Slovenia contro la Turchia (successo al tie-break recuperando dallo 0-2), si sono disputati altri due ottavi di finale agli Europei 2023 di volley maschile. L’Olanda ha battuto la Germania per 3-2 (25-20; 25-23; 22-25; 18-25; 15-12) al termine di un’infinita battaglia andata in scena al PalaFlorio di Bari e così i tulipani affronteranno l’Italia ai quarti di finale sempre nel capoluogo pugliese.

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno giganteggiato nei primi due set, ma poi hanno subito la fragorosa rimonta da parte degli uomini di Michal Winiarski. Si è deciso tutto al tie-break, dove c’è stata lotta fino al 10-9, prima che gli oranje trovassero un provvidenziale break e vincessero la sfida. Sono risultati determinanti l’opposto Nimir Abdel-Aziz (18 punti, 2 ace, 50% in attacco) e lo schiacciatore Bennie Tuinstra (16 punti), in doppia cifra anche Gijs Jorna (10) e Michael Parkinson (10). Alla Germania non è bastato il micidiale bomber Georg Grozer (22 punti), affiancato da Denys Kaliberda (15) e Anton Brehme (12).

L’Ucraina ha sconfitto il Portogallo con un secco 3-0 (25-20; 25-19; 25-22) sul campo di Varna (Bulgaria) e si è così guadagnata la sfida con la Slovenia. Prestazione sopra le righe da parte della stella Oleh Plotnytskyi (15 punti, 2 ace, 50% in attacco) affiancato di banda da Illia Kovalov (11 punti), 9 sigilli a testa per Yurii Semeniuk e Vasyl Tupchii. Alla poco quotata compagine lusitana non sono bastati i soliti nodi Alexandre Ferreira (16 punti, 3 ace) e Lourenco Martins (12 punti).

