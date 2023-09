Volley, Europei 2023: l’Italia affronterÃ  la Macedonia del Nord agli ottavi, quinta vittoria della Polonia

Si è conclusa la fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile e l’Italia ha conosciuto la propria avversaria per gli ottavi di finale: la nostra Nazionale ha vinto il proprio raggruppamento e andrà a Bari per incrociare la Macedonia del Nord, quarta nella Pool C dopo la sconfitta per 3-0 contro la Repubblica Ceca.

La prestazione di rilievo da parte di Lukas Vasina (19 punti) e Marek Sotola (12) ha permesso ai cechi di conquistare il terzo posto alle spalle di Polonia e Olanda, regolando i padroni di casa guidati da Nikola Gjorgiev (16) e Aleksandar Ljaftov (13). La Repubblica Ceca se la dovrà vedere contro la Serbia, mentre la Germania incrocerà l’Olanda.

La Polonia ha vinto la Pool C a punteggio pieno, la quinta vittoria è arrivata con un comodo 3-0 contro il malcapitato Montenegro, grazie alle prove di qualità di Lukasz Kaczmarek (12 punti), Kamil Semeniuk (8) e Jakub Kochanowski (7), mentre Wilfredo Leon è subentrato solo per alcuni scambi (4).

Di nessun rilievo la partita tra il Belgio e la Svizzera nel gruppo A, ovvero quello dell’Italia: i Red Dragons erano già qualificati ai quarti con il quarto posto (saranno gli avversari della Polonia) e hanno sconfitto la già eliminata Svizzera con un secco 3-0 con i 15 punti di Jolan Cox e gli 11 di Mathijs Desmet contro i 19 di Lars Migge.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Polonia vs Montenegro 3-0 (25-14; 25-11; 25-12)

Belgio vs Svizzera 3-0 (25-20; 25-19; 25-22)

Repubblica Ceca vs Macedonia del Nord 3-0 (25-19; 25-23; 25-17)

Foto: CEV