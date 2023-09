Volley, Europei 2023: la Slovenia supera una combattiva Ucraina e avanza in semifinale

I Campionati Europei di volley maschile 2023 hanno la prima semifinalista: per la terza edizione consecutiva è la Slovenia ad entrare nelle prime quattro squadre del continente. Superata dopo una partita impegnativa l’Ucraina, col punteggio di 3-1 (25-17, 31-29, 22-25, 25-23).

Il primo parziale è sostanzialmente un assolo sloveno: nella età campo ucraina sembra esserci enorme confusione in fase di costruzione del gioco, dato che viene testimoniato dai 12 errori punto che di fatto consegnano il set alla Slovenia, a cui basta spingere al servizio e tenere un livello di gioco costante.

La musica cambia nel secondo set, con l’Ucraina che riesce a mettersi in partita, guidata da un Oleh Plotnytskyi finalmente efficace in attacco. Dopo l’inizio fortissimo degli ucraini, Tine Urnaut e compagni iniziano a rosicchiare punto dopo punto fino a tornare in parità nel finale di set. Ne nasce un’equilibratissima battaglia senza esclusione di colpi che viene decisa solo sul 31-29 da un attacco spaziale di Klemen Cebulj.

La crescita dell’Ucraina nel secondo set è però evidente e continua senza pause anche nel parziale successivo. L’equilibrio dura ben poco: i gialloblu prendono tre lunghezze di vantaggio nella fase centrale del parziale piazzando due break fondamentali, riuscendo poi a mantenere il vantaggio grazie anche ad un Vasyl Tupchii devastante in attacco. Col punteggio di 21-25 l’Ucraina vince il set ed accorcia le distanze.

Il quarto set viene giocato sul filo dell’equilibrio dall’inizio alla fine, con entrambe le squadre estremamente efficaci in cambio palla ed in grado dunque di lasciare pochissimo spazio al contrattacco avversario. L’Ucraina riesce a rimanere in vantaggio fino al 22-21 quando gli esperti Urnaut e Kozamernik cambiano marcia infilando tre punti consecutivi che consegnano il successo alla propria nazionale. Non bastano per l’Ucraina i 16 di Tupchii ed i 13 di Plotnytskyi contro l’equilibrio nella distribuzione dei punti in casa Slovenia.

