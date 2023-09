Volley, Europei 2023: la Francia liquida la Romania senza Ngapeth, staffetta tra gli opposti. Romania ai quarti

A Varna (Bulgaria) si sono disputati due ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La Francia ha confermato il pronostico della vigilia e ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-21; 25-21; 25-15). Tutto relativamente facile per i Campioni Olimpici, capaci di liquidare i padroni di casa e di meritarsi il quarto di finale con la Romania (contro cui avevano perso nella fase a gironi, ma i transalpini erano nei fatti già sicuri del primo posto).

A trascinare la formazione di coach Andrea Giani sono stati lo schiacciatore Timothée Carle (10 punti) e il centrale Barthélémy Chinenyeze (13 punti, 3 muri). Staffetta tra gli opposti: ha iniziato Jean Patry (5 punti), poi a metà del secondo set è subentrato Stephen Boyer (6). A riposo la stella Earvin Ngapeth, Antoine Brizard in cabina di regia. Alla Bulgaria non è bastato il centrale Aleks Grozdanov (10 punti, 4 muri), 8 punti per Martin Atanasov, 6 punti a testa per i quotati Tsvetan Sokolov e Aleksandar Nikolov.

La Romania ha sconfitto la Croazia per 3-2 (25-17; 25-20; 17-25; 26-28; 15-12). Prestazione sopra le righe da parte dei ragazzi di coach Sergiu Stancu che si sono involati sul 2-0 e poi hanno avuto due match-point non consecutivi sul 23-22 e 24-23 nella terza frazione, riuscendo poi a imporsi al tie-break. A fare la differenza è stato l’opposto Alexandru Rata, autore di 27 punti con il 61% in attacco (2 muri e 3 ace). In doppia cifra anche lo schiacciatore Robert Aciobanitei (15 punti, 2 ace, 2 muri), l’altro martello Marian Bala (10) e il centrale Bela Bartha (10). Alla Croazia di Cedric Enard non è bastato il fuoriclasse Petar Dirlic, autore di 24 punti con il 46% in fase offensiva.

