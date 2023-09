Volley, Europei 2023: Francia sconfitta dalla Romania, Slovenia prima. La Serbia insegue l’Italia, ok l’Olanda

Sta per giungere alle sue battute finali la fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. La notizia del giorno è la clamorosa sconfitta della Francia contro la Romania: i Campioni Olimpici hanno perso per 3-1, ma si erano nei fatti già garantiti il primo posto nel girone (avranno bisogno di un set contro la Grecia per averne la matematica certezza). Il CT Andrea Giani ha lasciato a riposo Trevor Clevenot, Barthelemy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Jean Patry e Antoine Brizard, mentre Earvin Ngapeth ha giocato soltanto i primi due set (3 punti).

Si sono messi in mostra Stephen Boyer (19 punti) e Yacine Louati (15), ma la Romania festeggia alla grande con Robert Aciobanitei (20) ed Alexandru Rata (12), garantendosi il terzo posto nel Gruppo D alle spalle del Portogallo. I lusitani hanno infatti sconfitto la Turchia al tie-break e così gli anatolici saranno obbligati a battere Israele per ottenere il quarto posto che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Show di Alexandre Ferreira (24 punti) e Laurenco Martins (23) contro il sestetto di coach Alberto Giuliani, guidato da un infinito Adis Lagumdzija (33), affiancato da Burutay Subasi (15).

L’Italia ha invece liquidato la Svizzera per 3-0 e si è confermata saldamente al comando del Gruppo A con quattro vittorie consecutive, mentre la Serbia ha sconfitto l’Estonia per 3-0 grazie soprattutto ai 18 punti di Drazen Luburic e resta al secondo posto nel Gruppo A, con un punto di vantaggio sulla Germania (che ha giocato una partita in meno). Nel Gruppo C, quello che incrocerà il girone dell’Italia tra ottavi e quarti, l’Olanda ha regolato la Danimarca per 3-1, eliminando i nordici dal torneo e portandosi al secondo posto alle spalle della Polonia. Sugli scudi il bomber Nimil Abdel-Aziz (19 punti) ed il martello Maarten van Garderen (18). La Repubblica Ceca ha invece battuto il Montenegro per 3-0 in un match determinante per il passaggio del turno.

L’Ucraina ha sconfitto la Finlandia al tie-break e ha così eliminato i nordici, ma ora i gialloblù saranno obbligati a battere la Spagna per 3-0 o 3-1 se vorranno qualificarsi ai quarti di finale. A fare la differenza sono stati Oleh Plotnytskyi (20 punti), Vasyl Tupchii (20) ed Illia Kovalov (18), contro Niko Suihkonen (22) e Luka Marttila (20). Sempre nel Girone B, la Slovenia ha sconfitto la Croazia con un secco 3-0 e si è garantita il primo posto nel raggruppamento grazie ai colpi di Klemen Cebulj (14 punti), Rok Mozic (10) e Jan Kozamernik (6), contro Petar Dirlic (12) e compagni.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Romania vs Francia 3-1 (25-23; 16-25; 25-18; 25-21)

Ucraina vs Finlandia 3-2 (25-23; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13)

Olanda vs Danimarca 3-1 (25-17; 26-24; 23-25; 25-20)

Serbia vs Estonia 3-0 (25-16; 25-23; 25-22)

Portogallo vs Turchia 3-2 (26-24; 21-25; 15-25; 28-26; 15-13)

Slovenia vs Croazia 3-0 (25-17; 25-18; 25-14)

Repubblica Ceca vs Montenegro 3-0 (25-18; 25-20; 25-15)

Italia vs Svizzera 3-0 (25-19; 25-23; 25-15)

Foto: CEV