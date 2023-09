Volley, Italia al piccolo trotto contro la Svizzera: quarta vittoria agli Europei, De Giorgi cambia i centrali

L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei 2023 di volley maschile. Dopo la pesantissima vittoria di venerdì sera contro la Serbia, gli azzurri sono tornati in campo al PalaRossini di Ancona e hanno surclassato la Svizzera con un secco 3-0 (25-19; 25-23; 25-15), infilando la quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale. I Campioni del Mondo hanno così ipotecato il primo posto nel Gruppo A, anche se andrà poi conquistato matematicamente nello scontro diretto di mercoledì 6 settembre (ore 21.15) contro la Germania sempre nel capoluogo marchigiano.

Gli azzurri, che sembrano aver messo in discesa il proprio cammino tra ottavi e quarti di finale della rassegna continentale, partivano con tutti i favori del pronostico e non hanno dovuto faticare più di tanto contro la poco quotata compagine elvetica, che ha creato qualche grattacapo soltanto nel finale del secondo set. La nostra Nazionale ha giocato al piccolo trotto e senza dover strafare contro un’avversaria di modesta caratura, facendo comunque vedere scambi interessati caratterizzati da un valido attacco, da una difesa pulita e da un servizio di sostanza.

Il CT Fefé De Giorgi ha deciso di far rifiatare i due centrali titolari, ovvero Roberto Russo e Gianluca Galassi, dando così spazio ai giovani Giovanni Sanguinetti (5 punti) e Leandro Mosca (7). Per il resto il tecnico pugliese ha confermato la formazione tipo, schierando i cinque elementi che nelle ultime due stagioni hanno vinto Mondiali ed Europei: gli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti, 63% in fase offensiva) e Daniele Lavia (13, 2 muri, 63% in ricezione), il palleggiatore Simone Giannelli (4), l’opposto Yuri Romanò (15, 52% in attacco) ed il libero Fabio Balaso. Tra le fila della Svizzera i migliori sono stati Luca Ulrich (10), Julian Weisigk (7) e Lars Migge (5).

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli