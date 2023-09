Pagelle Italia-Svizzera, Europei volley: Romanò decisivo, Michieletto cresce. Bene i centrali di riserva

Tutto facile, o quasi, per l’Italia contro la modesta Svizzera. Gli azzurri vincono 3-0 con qualche patema nel secondo set e Fefé De Giorgi ne approfitta per tastare il polso a qualche seconda linea che risponde presente ricevendo feedback positivi soprattutto dai centrali di riserva, Mosca e Sanguinetti che giocano una buona partita e rispondono presenti alla chiamata del coach. Per il resto arrivano tante conferme, con Giannelli che ha utilizzato questo match anche per qualche esperimento, Romanò bravissimo a operare gli strappi nei momenti di difficoltà. Lavia sempre prezioso e Michieletto in crescita, oltre a Balaso che ha la qualità di essere al posto giusto nel momento giusto, fanno dormire sonni tranquilli, per ora, a De Giorgi.

PAGELLE ITALIA-SVIZZERA 3-0 VOLLEY MASCHILE

SIMONE GIANNELLI: 7. Utilizza la partita con la Svizzera per fare qualche esperimento in campo ma poi quando è il momento decisivo trova comunque le soluzioni migliori. Sempre utile e decisivo.

YURI ROMANO’: 7.5. Quando la squadra sembra spegnersi e perdere un po’ di concentrazione ci pensa lui, soprattutto al servizio a dare la spinta giusta agli azzurri che, grazie ai suoi colpi, ritrovano vigore e cambiano marcia.

GIOVANNI SANGUINETTI: 7. Bell’esordio all’Europeo da titolare per il centrale modenese che, pur senza strafare, svolge al meglio il suo compito, chiudendo con l’80% in attacco. Non sempre efficace a muro.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7.5. Il diesel si sta mettendo in moto per arrivare alla velocità giusta al momento giusto. Bene in attacco (63%), discreto in ricezione, poco sotto al 50%, efficace a tratti al servizio. Sta ricomponendo il puzzle.

LEANDRO MOSCA: 7. Idem come Sanguinetti. In caso di necessità lui è pronto. E’ questo il messaggio che arriva forte e chiaro a De Giorgi. Sette punti, il 67% in attacco, presenza costante a muro (uno solo vincente). Numeri di qualità.

DANIELE LAVIA: 7. Una sicurezza. Attacca tutto quello che passa dalle sue parti e non sempre riesce ad essere efficace, chiudendo comunque sopra il 40%. Benissimo in ricezione, è un riferimento per tutta la squadra.

FABIO BALASO: 7.5. Preciso in ricezione e molto efficace in difesa, dove sceglie sempre la posizione giusta al momento giusto. Un valore aggiunto per la Nazionale azzurra.

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli