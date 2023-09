Volley, Alessandro Michieletto: “Volevamo andare a Roma, il gruppo ha fatto la differenza”

Continua il cammino dell’Italia agli Europei 2023 di volley. Dopo i cinque successi su cinque partite nella fase a gironi e la vittoria agli ottavi di finale contro la Macedonia, i campioni del Mondo e d’Europa in carica hanno infatti sconfitto ieri a Bari anche l’Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e hanno così conquistato il pass per la semifinale. Ora tra gli azzurri e la finale rimane solo la Francia: la sfida tra queste due squadre si svolgerà giovedì 14 settembre alle ore 21:15 al PalaEur di Roma.

Al termine della sfida di ieri, hanno ovviamente parlato i protagonisti del match. Tra questi Alessandro Michieletto (fonte: Federvolley): “Volevamo andare a Roma . S’è messa male purtroppo nel primo set, l’infortunio di Russo ci ha un po’ destabilizzati e fatto uscire dalla partita. Però ne siamo usciti come gruppo. E’ stata una battaglia oggi, loro hanno fatto una gran partita ma penso che abbiamo meritato”.

Il classe 2001 nativo di Desenzano del Garda, che ieri ha disputato un grandissimo incontro (l’azzurro ha chiuso con 22 punti a referto), ha poi proseguito: “Abbiamo tenuto il livello del gioco più alto, più costante, il gruppo ha fatto la differenza. Grazie Bari, è stato fantastico, ora andiamo a Roma”.

Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi