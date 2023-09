Virtus Bologna-Brescia oggi, Finale Supercoppa Italiana basket 2023: orario, programma, tv, streaming

Saranno Virtus Bologna e Germani Brescia a contendersi alle 18:00 di oggi, domenica 24 Settembre, la Supercoppa Italiana di basket 2023 nell’atto conclusivo in scena proprio al PalaLeonessa di Brescia – primo trofeo della stagione 2023-2024, con la Serie A che scatterà nel prossimo weekend.

Le V-nere hanno piegato la resistenza dell’Olimpia Milano nella prima semifinale (73-78), esattamente come un anno fa nello stesso impianto della città lombarda. Decisiva la tripla nel finale di Marco Belinelli (15 punti per lui), insieme ai punti pesanti di Jordan Mickey e Tornike Shengelia (13). Coach Luca Banchi sembra aver iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina bianconera, ma manca serve completare il lavoro nella Finale odierna per centrare il terzo sigillo consecutivo in Supercoppa.

A contendere il successo ai bolognesi saranno i padroni di casa della Germani Brescia, nel remake della Finale di Coppa Italia di febbraio che regalò alla società biancoblu il primo trofeo della sua storia. La Germani ha superato in semifinale la Bertram Tortona (86-63), in un match mai in discussione e condotto dalla palla a due fino alla sirena conclusiva. Amedeo Della Valle ha già piazzato una prestazione da 20 punti, insieme ai 15 di C.J. Massinburg e ai 10 del neo-acquisto Miro Bilan.

Palla a due che verrà alzata al PalaLeonessa di Brescia alle 18:00. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canal 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale per aggiornarvi sulla Finale della Supercoppa Italiana di basket 2023!

CALENDARIO VIRTU BOLOGNA-BRESCIA FINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2023 OGGI

Domenica 24 Settembre

Ore 18:00 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Europort 1 HD

Credit: Ciamillo