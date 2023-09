Basket femminile, la Virtus Bologna vince la Supercoppa Italiana 2023! Battuta Schio, primo trofeo della storia

È della Virtus Bologna la Supercoppa Italiana 2023 di basket femminile. Al PalaCrisafulli di Pordenone, la squadra emiliana gioca una grandissima partita contro Schio e vince per 70-65, conquistando il primo trofeo della sua storia da quando è stata creata la sezione femminile. Fondamentale per le V Nere Lauren Cox, autrice di 21 punti e 11 rimbalzi, ma sono importanti anche le prove di Ivana Dojkic (14 punti) e Cecilia Zandalasini (11). Non servono invece a niente alla squadra veneta i 16 punti e 8 rimbalzi di Arella Guirantes e i 15 di Julia Reisingerova.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Schio comincia con grandissima determinazione e in brevissimo tempo si porta sull’8-1 con la coppia Reisingerova-Guirantes. La Virtus Bologna però non ci sta e reagisce subito, accorciando sul -1 con le triple di Pasa e Zandalasini (8-7). Il quarto prosegue punto a punto fino al 19-18, poi la tripla di Dojkic permette alle V Nere di chiudere la frazione d’apertura avanti di due (19-21). A inizio secondo periodo le ragazze di Vincent tentano più volte di incrementare il vantaggio, e ci riescono dopo alcuni minuti grazie a una tripla di Orsili e a un canestro di Cox (26-32). Nel finale di primo tempo non ci sono grossi scossoni e si arriva così all’intervallo con il +4 delle V Nere (32-36).

Dopo la pausa lunga la Virtus rientra meglio e allunga sul +8 grazie a due triple di Cox (34-42), ma poi, dopo un attimo di stallo, Schio cambia ritmo e riaccorcia fino al -2 (48-50). Negli ultimi minuti di terzo quarto non ci sono più strappi e si arriva alla fine del 30′ sul +2 per le V Nere (51-53). La contesa si sposta dunque al quarto periodo con ancora tutto da decidere, e qui Schio riesce subito a passare in vantaggio con una tripla di Bestagno (54-53). Poi, però, la Virtus Bologna risponde presente e compie il controsorpasso con tre tiri liberi di Cox (57-58), prima di allungare con la coppia Pasa-Zandalasini (61-65).

A questo punto l’inerzia sembra tutta in favore della compagine emiliana, ma il gruppo di Dikaioulakos non molla e riesce incredibilmente a pareggiare i conti con 4 punti di Guirantes (65-65). Si entra così nell’ultimo minuto di gara con il punteggio in perfetta parità, e qui nessuna squadra riesce a segnare fino a quando Cox mette dentro la tripla del +3 Virtus a 16” (65-68) dal termine. Sul capovolgimento di fronte Sottana sbaglia il tiro e subito dopo commette fallo su Dojkic. Quest’ultima va dunque in lunetta e chiude la partita con i suoi due tiri liberi che valgono il 70-65 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FAMILA WUBER SCHIO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 65-70 (19-21, 13-15, 19-17, 14-17)

Schio: Bestagno 9, Sottana 10, Sivka ne, Verona 10, Guirantes 16, Mutterle ne, Crippa 2, Chagas ne, Keys 3, Penna, Reisingerova 15

Virtus Bologna: Del Pero, Pasa 9, Peters 5, Cox 21, Barberis, Dojkic 14, André 7, Zandalasini 11, Orsili 3, Consolini

Credit: Ciamillo