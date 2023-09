Torino-Roma oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La massima serie italiana anche quest’oggi, domenica 24 settembre, tornerà sui vari e ultimi terreni della Penisola per allietare i cuori dei supporters delle squadre impegnate. E, la Serie A, tra queste partite, regalerà un match interessante. Il Torino infatti, accoglierà la Roma nel proprio stadio. In programma per le 20.45, l’ultima partita del quinto turno almeno sulla carta dovrebbe regalare spettacolo.

Gli uomini di Ivan Juric, dopo appena quattro turni, si trovano al settimo posto con sette punti raccolti, figli di due vittorie un pareggio e una sconfitta. La Roma di Dybala e compagni invece, ferma al 14esimo posto, dopo un avvio di campionato a dir poco trascurabile, a seguito del 7-0 rifilato all’Empoli e il successo un Europa League, potrebbe ritornare sul campo con una marcia in più.

Non sarà semplice né per l’una né per l’altra formazione e ci si aspetta una match scoppiettante all’insegna del bel gioco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Torino-Roma, match valido per la 5a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO TORINO-ROMA OGGI (24 SETTEMBRE)

Domenica 24 settembre

Ore 20.45 – Torino-Roma – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala; Lukaku. All. Mourinho

