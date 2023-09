Novak Djokovic imita Shelton nell’esultanza: che cosa è successo agli US Open. “Può fare ciò che vuole” – VIDEO

Un epilogo decisamente particolare quello della prima semifinale maschile degli US Open 2023 di tennis. Novak Djokovic ha esultato in maniera molto particolare, dopo aver sconfitto l’americano Ben Shelton. Il campione serbo, infatti, ha imitato il gesto della telefonata, con cui Shelton aveva manifestato il proprio entusiasmo dopo aver battuto nei quarti di finale del Slam di New York il connazionale Frances Tiafoe.

Un modo di festeggiare che, come spiegato da Shelton, ha il senso sull’essere connesso, dedicato agli amici dell’Università della Florida, in particolare al forte ostacolista americano (campione del mondo) Grant Holloway, con cui il tennista statunitense si è spesso allenato.

Un qualcosa che Djokovic ha voluto riprodurre, forse in maniera un po’ provocatoria dopo aver conquistato la sua 36ª finale Slam della carriera. Shelton non ha fatto una piega e la stretta di mano non è stata così calorosa. Non ci sono dubbi che questa maniera di festeggiare ha fatto e farà discutere.

Di seguito il video:

VIDEO ESULTANZA DI DJOKOVIC

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. pic.twitter.com/aTnjVFDWHY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

LA SPIEGAZIONE IN CONFERENZA STAMPA DI DJOKOVIC

Djokovic è tornato sulla questione in conferenza stampa, affermando che: “Mi è piaciuta l’esultanza di Ben, ho pensato che fosse molto originale. L’ho copiato e ho “preso spunto” dal suo modo di celebrare la vittoria“, con un sorriso a completamento del concetto che è tutto un programma.

Novak Djokovic on his phone celebration after beating Ben Shelton: “I just love Ben’s celebration. I thought it was very original. I copied him. I stole his celebration.” pic.twitter.com/AAi45MBClr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2023

LA REAZIONE IN CONFERENZA STAMPA DI SHELTON

Shelton, dal canto suo, ha voluto stemperare con classe il tutto: “Non me ne sono accorto se non dopo la partita. Non mi piace quando sui social mi dicono come dovrei o non dovrei esultare. Penso che se vinci la partita hai diritto a fare ciò che vuoi. Ma fin da bambino mi hanno detto che l’imitazione è la forma di stima più sincera“.

Ben Shelton on Novak Djokovic doing his phone celebration at US Open: “I didn’t see it until after the match. I don’t like when I’m on social media and I see people telling me how I can or can’t celebrate. If you win the match you deserve to do whatever you want. As a kid… pic.twitter.com/Xj8dDpocvH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

Foto: LaPresse