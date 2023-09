VIDEO Medvedev-Alcaraz 3-1, US Open 2023: highlights e sintesi. Prestazione irreale del russo in semifinale, spagnolo ko

Prestazione irreale di Daniil Medvedev nella seconda semifinale degli US Open 2023. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, il russo è stato autore di una prova sontuosa al cospetto del detentore del titolo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, da lunedì 11 settembre n.2 del mondo, non è riuscito a trovare le soluzioni che si pensava contro Medvedev, che in questo modo si è preso la sua rivincita.

Il moscovita, infatti, era stato battuto dal funambolo di Murcia nelle ultime due partite disputate: Finale a Indian Wells e semifinale a Wimbledon. Per questo, i favori del pronostico erano tutti per Carlitos, ma sul cemento della Grande Mela Daniil ha dimostrato più volte di esprimere un livello eccezionale, non a caso le Finali disputate con quella di domani sono tre.

Medvedev ha ribaltato i pronostici attraverso un modo di giocare eccellente in difesa, puntando sulla profondità e la continuità dei propri colpi, giocando all-in al servizio. Alcaraz ha avuto una reazione nel terzo set, ma questa non è stata sufficiente per cambiare l’inerzia della partita, vinta dal russo per 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3. Sarà quindi il n.3 ATP ad affrontare nella Finale dello Slam Novak Djokovic, replicando quanto già accaduto nel 2021.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS MEDVEDEV-ALCARAZ US OPEN 2023

Foto: LaPresse