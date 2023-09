VIDEO MotoGP, Jorge Martin e la tuta che si apre: lo spagnolo costretto a chiuderla a mano

Marco Bezzecchi ha vinto o, per meglio dire, dominato il Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Un successo ottenuto per dispersione con un vantaggio giunto quasi alla doppia cifra in fatto di secondi, con il romagnolo che non è quasi mai stato inquadrato nella sua giornata, in pieno stile-Verstappen pensando alla F1.

Chi, invece, ha visto le telecamere parecchio su di sé, è stato Jorge Martin. Lo spagnolo giunto secondo al traguardo, ha vissuto una domenica davvero particolare. Giunto sfinito al traguardo tra caldo torrido e principio di disidratazione, il pilota del team Ducati Pramac ha ufficialmente riaperto i conti a livello di titolo iridato, portandosi a sole 13 lunghezze da Francesco Bagnaia, finito nella ghiaia indiana.

Oltre al duello tra il campione del mondo e il suo rivale iberico, il nativo di Madrid si è reso protagonista di un finale di corsa quanto mai peculiare. Oltre ad un “lungo” nel corso dell’ultimo giro, che ha messo a repentaglio il suo secondo posto, il classe 1998 ha battagliato anche con la sua tuta. Come accadde qualche stagione fa a Fabio Quartararo al Montmelò, Jorge Martin si è visto scendere la zip della tuta e ha iniziato a imbarcare aria. In qualche modo è stato in grado di risolvere il problema. Andiamo a vedere come.

