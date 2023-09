Verona e Bologna non si fanno male, il Torino schianta la Salernitana

Si è chiusa oggi, lunedì 18 settembre, con le ultime due partite la quarta giornata di Serie A.

Nel pomeriggio netto successo del Torino sul campo della Salernitana, che pure aveva avuto la prima grande occasione della partita con Candreva che però aveva trovato l’attenta risposta di Milinkovic-Savic. Subito dopo Radnojic non riesce a trovare il pertugio giusto, cosa che riesce al quarto d’ora a Buongiorno che risolve una mischia sugli sviluppo di un calcio d’angolo portando avanti la formazione di Ivan Juric.

Mazzocchi prova a suonare la carica, ma Radonjic, in chiusura di primo tempo, raddoppia per i piemontesi e a inizio ripresa firma anche la rete del 3-0. I padroni di casa, di fatto, escono definitivamente dalla partita e subiscono anche il poker (ancora a segno Radonjic), ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco del serbo. Nel finale, Milinkovic-Savic blinda la porta su Fazio.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Verona e Bologna nel match che ha chiuso questo quarto turno di campionato. La partita è piuttosto bloccata in avvio di gara e bisogna attendere la mezz’ora per il primo sussulto: Hien ribadisce in rete dopo una respinta di Skorupski sull’incornata di Folorunsho, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Bonazzoli.

In chiusura di tempo è invece la squadra di Motta a farsi viva, ma Montipò è attento sulla botta di Karlsson. Il duello si ripropone anche a inizio ripresa, ma il portiere di casa è sempre attento. È l’ultimo sussulto di un match che scivola via senza ulteriori grandi emozioni.

