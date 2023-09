Vela, Riccardo Pianosi Ã¨ il nuovo Campione Europeo di Formula Kite! Bronzo per Boschetti

Giornata trionfale nelle acque di Portsmouth per l’Italia della vela, che può festeggiare la medaglia d’oro di Riccardo Pianosi ai Campionati Europei 2023 di Formula Kite, valevoli come evento di qualificazione olimpica continentale per i Giochi di Parigi 2024. La settimana di regate si è conclusa nel migliore dei modi per la selezione tricolore, che porta ben due atleti sul podio europeo assoluto al maschile nella nuova classe olimpica che farà il suo esordio tra un anno a Marsiglia nel programma a cinque cerchi.

Pianosi migliora dunque il bronzo della scorsa edizione e sale sul tetto del Vecchio Continente, sfruttando al meglio l’assenza di due big come il francese Axel Mazella e lo sloveno Toni Vodisek. Primo titolo della carriera in un grande evento internazionale a livello senior per il diciottenne pesarese, già capace di conquistare un bronzo mondiale nel 2021 a soli 16 anni.

Il talento marchigiano classe 2005 ha dominato la rassegna continentale di Portsmouth, presentandosi alle Medal Series da prima testa di serie e chiudendo i conti nella seconda prova di finale, conquistando il primo posto parziale che serviva per arrivare a quota 3 (partiva da 2 grazie al piazzamento nelle Opening Series) e laurearsi campione d’Europa.

Argento al francese Maxime Nocher, grande protagonista della domenica con due successi di manche (su due) nella sua semifinale e la vittoria nella gara-1 di finale, che gli ha poi consentito di salire sul secondo gradino del podio arrivando davanti all’azzurro Lorenzo Boschetti in gara-2. Il 23enne di Cesenatico, qualificatosi direttamente in finale da testa di serie n.2 (quindi con 1 vittoria a carico), ha chiuso quarto la seconda prova dovendosi quindi accontentare di una comunque prestigiosa medaglia di bronzo europea. Quarta piazza per Jannis Maus, che ha però regalato alla Germania la quota olimpica non nominale per Parigi 2024.

Gran Bretagna in trionfo nell’evento femminile con Ellie Alridge, che ha sfruttato la sua prima posizione d’ingresso in finale aggiudicandosi il successo decisivo in gara-2 e precedendo sul podio continentale l’olandese Annelous Lammerts (argento) e la francese Poema Newland (bronzo). Obiettivo pass olimpico raggiunto in questo caso dalla Spagna grazie al sesto posto di Gisela Pulido.

Foto: Pagina FB FIV