Vela, Campionati Italiani 2023: tutti i risultati della prima giornata

Si è conclusa poco fa la prima giornata dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023. Sotto il sole di Ancona si sono disputate oggi le prime regate in tutte le classi (da segnalare che in questi Campionati non si gareggia nella categoria Nacra 17 per mancanza di un numero sufficiente di equipaggi) in condizioni di vento medio-forte e lo spettacolo non è mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel KiteFoil femminile la gara è soltanto tra Sofia Tomasoni e Tiana Laporte (visto anche il forfait di Maggie Pescetto per infortunio) e dopo quattro manche la prima citata è davanti alla connazionale grazie a tre vittorie e una sconfitta.

Nel KiteFoil maschile il neo campione europeo Riccardo Pianosi si è messo subito in mostra vincendo tutte le quattro regate odierne. Dietro a Pianosi troviamo il bronzo europeo in carica Lorenzo Boschetti, secondo con uno score di 3-2-2, e Alessio Brasili, terzo dopo il 2-3-3-7 di oggi.

Nell’iQFoil femminile Marta Maggetti guida la classifica dopo la prima giornata grazie a uno score di 1-2-1-1. Seconda Giorgia Speciale con 2-1-2-2 e terza Sofia Renna con 3-3-4-3.

Nell’iQFoil maschile si è preso la prima posizione provvisoria Nicolò Renna, che ha fatto meglio di Luca Di Tomassi, secondo con 3-2-3-1, e di Leonardo Tomasini, sesto assoluto ma terzo italiano con 7-5-7-6,

Nel 49er maschile Uberto Crivelli e Giulio Calabró sono stati i migliori di giornata con quattro vittorie di manche. Seconda posizione invece per Tobia Torroni/Lorenzo Pezzilli con 3-2-2-2, mentre hanno chiuso il giovedì al terzo posto i fratelli Federico e Riccardo Figlia con 4-3-3-4.

Nel 49erFX femminile hanno iniziato bene Alexandra Stalder e Silvia Speri, che hanno concluso il primo giorno al primo posto (quarto assoluto) con 2-4-5-8, precedendo Carlotta Omari e Sveva Carraro, seconde con 5-8-8-3.

Nel 470 misto ha fatto subito vedere ottime cose la nuova coppia Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini: i due italiani hanno vinto due regate e conquistato un secondo posto e hanno concluso il primo giorno in testa alla classifica davanti a Elena Berta/Bruno Festo (3-1-2) e Benedetta Di Salle/Alessio Bellico (2-3-3).

Nell’ILCA 7 maschile ha terminato la prima giornata al primo posto con uno score di 1-2-1 Lorenzo Chiavarini, che ha fatto meglio di Attilio Borio, secondo con 3-4-3, e Dimitri Peroni, terzo con 6-1-4.

Infine, nell’ILCA 6 femminile ha chiuso il day-1 in testa Chiara Benini Floriani con un primo, un secondo e un terzo posto. Seconda invece Carolina Albano con 2-2-6 e terza Silvia Zennaro con 1-14-3.

Foto: Pagina FB FIV