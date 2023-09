ATP Astana 2023: Giron batte Wawrinka e avanza al secondo turno, bene Mannarino e Thiem

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Astana. Sul cemento kazako si sono disputate quest’oggi altre sette partite valide per il primo turno e le sorprese non sono mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Vincono all’esordio Adrian Mannarino e Dominic Thiem: il francese (n.6 del seeding) batte il suo connazionale Arthur Rinderknech per 7-6(4) 6-2, mentre l’austriaco elimina il peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3 7-6(8) dopo aver annullato anche tre set point nel secondo parziale. Niente da fare invece per lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n.8), sconfitto dallo statunitense Marcos Giron per 6-7(6) 7-6(4) 7-6(6) al termine di una durissima battaglia durata ben due ore e 51 minuti.

Giornata felice per Egor Gerasimov, Alibek Kachmazov e Jurij Rodionov: il bielorusso sconfigge lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 7-6(5) 6-3, il russo supera il francese Corentin Moutet per 6-3 7-6(5) e l’austriaco si impone contro il francese Gregoire Barrere con il risultato finale di 2-6 6-4 7-6(5). Esce invece di scena lo spagnolo Roberto Carballes Baena, battuto a sorpresa dal giapponese Sho Shimabukuro con un veloce 6-2 6-4. Per quest’ultimo al prossimo turno ci sarà la sfida contro la testa di serie n.1 del torneo, ossia l’olandese Tallon Griekspoor.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

S. Shimabukuro (JPN) (Q) – R. Carballes Baena (ESP) 6-2 6-4

E. Gerasimov (BLR) (Q) – B. Zapata Miralles (ESP) 7-6 6-3

M. Giron (USA) – S. Wawrinka (SUI) (8) 6-7 7-6 7-6

D. Thiem (AUT) – J. P. Varillas (PER) 6-3 7-6

A. Mannarino (FRA) (6) – A. Rinderknech (FRA) 7-6 6-2

A. Kachmazov (RUS) (Q) – C. Moutet (FRA) 6-3 7-6

J. Rodionov (AUT) (Q) – G. Barrere (FRA) 2-6 6-4 7-6

OTTAVI DI FINALE

T. Griekspoor (NED) (1) – S. Shimabukuro (JPN) (Q)

N. Borges (POR) – A. Popyrin (AUS)/S. Korda (USA) (5)

J. Lehecka (CZE) – E. Gerasimov (BLR) (Q)

A. Shevchenko (RUS) – H. Medjedovic (SRB) (WC)

M. Giron (USA) – D. Thiem (AUT)

M. Fucsovics (HUN)/S. Ofner (AUT) – A. Bublik (KAZ) (3)

A. Mannarino (FRA) (6) – A. Kachmazov (RUS) (Q)

J. Rodionov (AUT) (Q) – S. Baez (ARG) (2)

Foto: LaPresse