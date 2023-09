Vela, Campionati Italiani 2023: vento leggero nella penultima giornata, tutte le classifiche aggiornate

Prosegue il programma dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 di vela, in corso di svolgimento nel golfo di Ancona fino a domenica 1° ottobre. Quest’oggi, in occasione della terza e penultima giornata della manifestazione, le condizioni sono state di vento leggero tra 7 e 9 nodi non consentendo la disputa di tutte le regate previste. Domani l’ultimo giorno dei CICO, in cui verranno assegnati i titoli nazionali assoluti.

Nel Formula Kite maschile Riccardo Pianosi domina il day-3 con quattro primi posti parziali e vola a +8 su Lorenzo Boschetti dopo dodici prove, mentre in campo femminile si conferma leader della generale Sofia Tomasoni sempre dopo 12 manche con un vantaggio di 6 punti su Tiana Laporte. Nessuna regata completata invece nell’iQFoil femminile, con Marta Maggetti che rimane dunque a +4 sull’anconetana Giorgia Speciale.

Una sola regata in archivio nel windsurf maschile, caratterizzata da tante squalifiche che hanno riguardato proprio i big. Nicolò Renna, anche grazie al gioco degli scarti, resta comunque in testa con un margine di 3 punti su Luca Di Tomassi dopo nove prove. Continua nel frattempo la fuga tra i 49er di Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò, che allungano a +12 sui giovani romagnoli Tobia Torroni/Lorenzo Pezzilli dopo dodici manche.

Primo posto di classe nei 49erFX per Alexandra Stalder/Silvia Speri, che faticano però con vento leggero e vedono avvicinarsi in classifica Sofia Giunchiglia/Giulia Schio a -5 e Carlotta Omari/Sveva Carraro a -7 dopo dodici regate. Giornata favorevole nel 470 misto a Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, che si portano davanti in solitaria dopo 9 prove con due lunghezze di vantaggio su Elena Berta/Bruno Festo e cinque su Benedetta Di Salle/Alessio Bellico.

Scossone importante nei piani alti della graduatoria del singolo maschile ILCA 7, con Lorenzo Brando Chiavarini che ha pagato dazio nelle condizioni odierne cedendo la leadership per 3 punti a Dimitri Peroni dopo nove manche complessive. In agguato al terzo posto Attilio Borio, a -5 dalla vetta. Qualche sorpresa anche nell‘ILCA 6 femminile, ma Chiara Benini Floriani limita i danni e conserva un margine di 3 punti su Carolina Albano e 16 su Matilda Talluri.

Foto: Pagina FB FIV