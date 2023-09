Ryder Cup 2023: USA alla riscossa nei fourball del pomeriggio. Europa avanti 10,5-5,5

Per la prima volta in questa Ryder Cup 2023 di scena a Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, in quel del Marco Simone Golf & Country Club, gli USA rialzano la testa. E lo fanno recuperando due punti di svantaggio all’Europa, che però alla vigilia dei match singoli resta con un elevato margine di sicurezza: 10,5-5,5. La giornata è terminata alle 18:53 capitoline, con il sole ormai tramontato alle spalle della buca 18 ormai teatro della scena.

Il pomeriggio parte male per l’Europa, che si ritrova a dover rincorrere fin da subito in tre match su quattro; uno di questi, quello di Hovland e Aberg, finisce irrimediabilmente perso in virtù di un gran lavoro di squadra di Burns e Morikawa, con il primo che mette a segno tre birdie nelle prime sei buche e l’altro che, dopo due birdie alla 9 e alla 11, trova l’eagle alla 12. Si è sul 6 up; Aberg allunga con un numero la sfida alla 13, ma si chiude sul 5&4.

Quanto a Fleetwood e Hojgaard, devono subito fare i conti con la difficoltà di tenere il passo di un ispirato Max Homa, i cui tre birdie alla 1, 4 e 6 significano 3 up. Dal canto suo, Harman trova il birdie alla 9 per il 4 up, subito replicato da Fleetwood alla 10. Si tratta del sostanziale inizio di un tentativo di recupero europeo, che si sublima in un gran birdie di Fleetwood alla 16, ma alla 17 arriva la chiusura per 2&1 degli USA.

Nel frattempo, l’altalena regna negli ultimi due match, in modi diversi. In uno è battaglia vera e continua tra Rose/MacIntyre e Spieth/Thomas, nell’altro a lungo decide il birdie di McIlroy alla 4 con Fitzpatrick al suo fianco contro Cantlay e Clark. Diversi però sono gli esiti.

Se Rose e MacIntyre allungano con efficacia alla 13 e alla 14 per poi finire il match alla 16, con tantissima gente assiepata ovunque essa fosse in grado di vedere, il vero colpo di scena arriva al termine dell’ultimo match. Avanti 1 up all’inizio della 17, McIlroy e Fitzpatrick non riescono a contenere Cantlay, prima perché questi riesce a piazzare un birdie, poi perché entrambi gli europei sbagliano il primo colpo alla 18. Nel finale succede di tutto, complice il buio che inizia ad arrivare; tra gli americani e il pubblico inizia un duello serrato, ma alla fine il 3-1 di giornata USA arriva.

RYDER CUP 2023: RISULTATI FOURBALL

Match 1 (12:25) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Sam Burns/Collin Morikawa 4&3

Match 2 (12:40) Tommy Fleetwood (ENG)/Nicolai Højgaard (DEN)–Max Homa/Brian Harman 2&1

Match 3 (12:55) Justin Rose (ENG)/Robert MacIntyre (SCO)–Justin Thomas/Jordan Spieth 3&2

Match 4 (13:10) Matt Fitzpatrick (ENG)/Rory McIlroy (NIR)–Patrick Cantlay/Wyndham Clark 1 up

Foto: LaPresse