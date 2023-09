Atletica, Yeman Crippa secondo al Giro al Sas. Kandie vince con una progressione micidiale

Yeman Crippa ha conquistato un bel secondo posto al Giro al Sas, tradizionale evento podistico giunto alla 76ma edizione che si disputa lungo le strade di Trento. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha completato la distanza di 10,05 km con il tempo di 28:52, ottenendo il miglior risultato della carriera in questo evento.

Il padrone di casa, sostenuto da un pubblico estremamente caloroso, è tornato in gara dopo la poco soddisfacente prestazione offerta ai Mondiali e oggi si è dovuto inchinare al cospetto della progressione inscenata dal 27enne kenyano Kibiwott Kandie nel nono dei dieci giri. L’allievo di Massimo Pegoretti è riuscito ad avere la meglio su altri kenyani di prestigio come Charles Rotich (28:59) e Alex Korio (28:59).

Kandie si è imposto con il tempo di 28:48, festeggiando in Piazza Duomo in maniera perentoria. L’ex primatista mondiale di mezza maratona è risultato imprendibile in una gara di eccellente caratura tecnica. Crippa conqusta anche il Memorial Cosimo Caliandro come primo italiano al traguardo, il Memorial Fabio Giacomelli (traguardo intermedio di metà gara) è andato a Rotich. Gli altri italiani di vertice: Francesco Guerra quinto in 29:00, Yassin Bouih settimo in 29:09.

Foto: Mosna/comitato organizzatore Giro al Sas