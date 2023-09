US Open 2023: Zverev raggiunge Sinner negli ottavi. Il tedesco piega un Dimitrov a mezzo servizio

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open 2023. Il tedesco ha superato in quattro set un Grigor Dimitrov notevolmente debilitato da un problema muscolare dopo due set giocati. Zverev si è imposto con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-1 al termine di un match che è praticamente terminato alla fine del secondo tie-break giocato.

Zverev ha concluso l’incontro con 15 ace ed un buon rendimento al servizio, visto che ha vinto il 70% dei punti quando ha servito la prima. Il tedesco ha messo a segno 43 vincenti, due in meno di un Dimitrov che ad un certo punto ha lasciato totalmente andare il braccio per evitare di allungare gli scambi. Sono tanti, infatti, anche gli errori non forzati del bulgaro (40 contro i 27 dell’avversario).

L’inizio di partita regala subito emozioni. Il primo turno di servizio di Zverev è alquanto difficoltoso a causa di un paio di errori, ma se la cava. E come accade spesso, il protagonista di un gioco sofferto ottiene il break subito dopo. Dimitrov non vuole però fare la parte del figurante con un avversario con cui ha vinto solo la bellezza di nove anni fa: reazione e conseguente controbreak immediato.

Gli scambi diventano lunghi, ed è il bulgaro ad avere la meglio sui bracci di ferro, sciorinando un paio di colpi che esaltano il Louis Armstrong Stadium e che ci ricordano gli annosi paragoni con Roger Federer. Si arriva al tie-break e Dimitrov, da star consumata, regala il meglio quando la palla scotta: un paio di rovesci meravigliosi, si toglie lo sfizio di un passante con cui coglie mezza riga e un ace con un millimetro di linea bianca. Un vero e proprio dominio ed il set è il suo, dopo oltre un’ora di lotta.

Dopo una lotta del genere, si inizia ad insinuare qualche dubbio nella testa di Zverev, che quando non riesce a mettere a segno i colpi primari va in confusione. Dimitrov è invece esaltato, gioca praticamente su una nuvola. Dopo quattro giochi interlocutori, arriva un nuovo break in favore del bulgaro, che approfitta prima di due errori dell’avversario per poi strappare il servizio al tedesco recuperando uno schiaffo di dritto e trasformandolo in un lob ricamato.

Ma lì il numero 12 del tabellone torna ad alzare un po’ il livello, iniziando a tirare a tutto braccio e mettendo alle strette il suo dirimpettaio che ha un po’ meno tempo per rispondere. La seconda opportunità, nell’ottavo gioco, è quella giusta per rimettere le cose a posto. Zverev rischia ancora nell’undicesimo gioco, offrendo un’altra palla break e annullandola di puro carattere. Di nuovo tie break, stavolta più equilibrato: il tedesco va avanti due volte e si fa immediatamente raggiungere, annulla una palla set e se ne procura una con l’ennesimo grande scambio, ma subisce lo scambio. Alla seconda non fa lo stesso errore: slice del bulgaro in uscita dal servizio in rete e si gira sul set pari dopo due ore e mezza.

Purtroppo la partita termina praticamente dopo questi primi due set. Dimitrov, infatti, richiede un medical timeout e si reca negli spogliatoi per ricevere le cure. Il bulgaro rientra in campo correndo, ma fin dal primo scambio si capisce che le condizioni del numero diciannove del mondo sono veramente precarie, con Dimitrov che fatica notevolmente negli spostamenti.

Il terzo ed il quarto set hanno lo stesso copione. Non c’è davvero partita, perchè il tedesco si porta avanti di un break in apertura, con Dimitrov che cerca il tutto per tutto, andando anche oltre le proprie possibilità. Sul piano del gioco c’è davvero poco da raccontare in questi due set, perchè il tedesco domina completamente e con il bulgaro che ha solo qualche giocata estemporanea. Zverev si impone comodamente con un doppio 6-1 e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dove affronterà Jannik Sinner.

Sono quattro i precedenti con l’azzurro. Sinner ha vinto la primissima sfida tra loro agli ottavi del Roland Garros 2020, vincendo in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3. Successivamente si è sempre imposta Zverev, che ha battuto Jannik lo stesso anno nella semifinale di Colonia e poi soprattutto nel 2021 agli ottavi proprio degli US Open dopo un match molto duro e vinto in tre set (6-4 6-4 7-6). L’ultima sfida risale ai quarti di finale di Montecarlo nel 2022, con una pazzesca battaglia vinta da Zverev per 5-7 6-3 7-6.

