US Open 2023, risultati tabellone donne 31 agosto: avanza senza problemi Aryna Sabalenka. Al terzo turno Lucia Bronzetti

Si chiude con il bilancio di una vittoria ed una sconfitta al femminile in casa Italia la quarta giornata degli US Open 2023 di tennis: avanza ai sedicesimi Lucia Bronzetti, ultima azzurra ancora in corsa in tabellone, mentre si ferma il torneo di Martina Trevisan.

Lucia Bronzetti liquida la qualificata tedesca Eva Lys con il netto score di 6-3 6-2, mentre Martina Trevisan cede, in maniera altrettanto netta, alla numero 9 del seeding, la ceca Marketa Vondrousova, vittoriosa con un duplice 6-2.

Tra le altre big in campo prosegue senza intoppi la marcia della numero 2, la bielorussa Aryna Sabalenka, che batte la britannica Jodie Burrage per 6-3 6-2, mentre l’unica testa di serie ad uscire di scena è la ceca Karolina Pliskova, numero 25, estromessa dalla transalpina Clara Burel, vittoriosa per 6-4 6-2.

Approdano ai sedicesimi anche la terza favorita del seeding, la statunitense Jessica Pegula, la quale elimina la romena Patricia Maria Tig per 6-3 6-1, e la testa di serie numero 5, la tunisina Ons Jabeur, che piega in tre set la resistenza della ceca Linda Noskova, sconfitta per 7-6 (7) 4-6 6-3.

Avanzano in maniera compatta le altre teste di serie: la russa Ekaterina Alexandrova (22) elimina l’ucraina Lesia Tsurenko per 6-1 6-3, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova (14) regola la tedesca Tamara Korpatsch con un duplice 6-3, infine la statunitense Madison Keys (17) liquida la belga Yanina Wickmayer per 6-1 6-2.

Vittoria in rimonta per l’ucraina Elina Svitolina (26), che ribalta la contesa con la russa Anastasia Pavlyuchenkova vincendo per 5-7 6-4 6-4, mentre la ceca Marie Bouzkova (31) liquida la croata Petra Martic per 6-1 6-2, infine la cinese Zheng Qinwen (23) elimina in tre set l’estone Kaia Kanepi per 6-2 3-6 6-2.

La russa Daria Kasatkina (13) rimonta la statunitense Sofia Kenin, battendola per 2-6 6-4 6-4, infine tra le tenniste non inserite tra le teste di serie vanno al terzo turno, oltre a Bronzetti e Burel, anche la qualificata belga Greet Minnen, la britannica Katie Boulter e la statunitense Peyton Stearns.

RISULTATI TABELLONE DONNE US OPEN 2023 – 31 AGOSTO

K. Boulter b. [Q] Y. Wang 5-7 6-1 6-4

P. Stearns b. C. Tauson 6-3 6-0

[22] E. Alexandrova b. L. Tsurenko 6-1 6-3

[9] M. Vondrousova b. M. Trevisan 6-2 6-2

[14] L. Samsonova b. T. Korpatsch 6-3 6-3

[17] M. Keys b. [LL] Y. Wickmayer 6-1 6-2

[26] E. Svitolina b. A. Pavlyuchenkova 5-7 6-4 6-4

[3] J. Pegula b. [PR] P. M. Tig 6-3 6-1

[5] O. Jabeur b. L. Noskova 7-6 (7) 4-6 6-3

[31] M. Bouzkova b. P. Martic 6-1 6-2

[23] Q. Zheng b. K. Kanepi 6-2 3-6 6-2

L. Bronzetti b. [Q] E. Lys 6-3 6-2

[13] D. Kasatkina b. [WC] S. Kenin 2-6 6-4 6-4

[Q] G. Minnen b. [Q] S. Vickery 6-3 4-6 6-4

C. Burel b. [25] Ka. Pliskova 6-4 6-2

[2] A. Sabalenka b. J. Burrage 6-3 6-2

Foto: LaPresse