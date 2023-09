US Open 2023, risultati tabellone uomini 31 agosto: Alexander Zverev e Daniil Medvedev con Sinner ed Arnaldi al terzo turno

L’infortunio occorso a Matteo Berrettini rende amara per l’Italia la quarta giornata degli US Open 2023 di tennis, che nel tabellone maschile vede invece avanzare al terzo turno Matteo Arnaldi e Jannik Sinner, con quest’ultimo che vince il derby tricolore con Lorenzo Sonego.

Il derby tra Sinner e Sonego si chiude in tre set, con l’altoatesino che liquida il torinese in tre set per 6-4 6-2 6-4, mentre Matteo Arnaldi vince una battaglia lunga 5 set col transalpino Arthur Fils, battuto per 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4, infine l’altro francese Arthur Rinderknech approfitta del ritiro di Matteo Berrettini, giunto sul 6-4 5-3.

L’unica sorpresa di giornata è l’eliminazione in tre set del polacco Hubert Hurkacz per mano del britannico Jack Draper, vittorioso per 6-2 6-4 7-5, ma la copertina di giornata è tutta per lo statunitense John Isner, che lascia l’attività agonistica dopo la sconfitta contro il connazionale Michael Mmoh per 3-6 4-6 7-6 6-4 7-6.

Approdano al terzo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz, che regola il sudafricano Lloyd Harris per 6-3 6-1 7-6, il tedesco Alexander Zverev, vittorioso nel derby contro Daniel Altmaier per 7-6 3-6 6-4 6-3, ed i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, che vincono in 4 set, rispettivamente contro Christopher O’Connell e Gael Monfils.

RISULTATI TABELLONE UOMINI US OPEN 2023 – 31 AGOSTO

Carlos Alcaraz batte Lloyd Harris 6-3 6-1 7-6

Daniel Evans batte Botic van de Zandschulp 1-6 6-1 6-3 6-3

Matteo Arnaldi batte Arthur Fils 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4

Cameron Norrie batte Yu Hsiou Hsu 7-5 6-4 6-4

Alexander Zverev batte Daniel Altmaier 7-6 3-6 6-4 6-3

Grigor Dimitrov batte Andy Murray 6-3 6-4 6-1

Stan Wawrinka batte Tomas Martin Etcheverry 7-6 6-7 6-3 6-2

Jannik Sinner batte Lorenzo Sonego 6-4 6-2 6-4

Daniil Medvedev batte Christopher O’Connell 6-2 6-2 6-7 6-2

Sebastian Baez batte Felipe Meligeni Alves 6-7 6-4 6-4

Nicolás Jarry batte Alex Michelsen 4-6 6-3 6-3 6-3

Alex De Minaur batte Yibing Wu 6-1 6-2 6-1

Michael Mmoh batte John Isner 3-6 4-6 7-6 6-4 7-6

Jack Draper batte Hubert Hurkacz 6-2 6-4 7-5

Arthur Rinderknech batte Matteo Berrettini 6-4 5-3 ritiro

Andrey Rublev batte Gael Monfils 6-4 6-3 3-6 6-1

