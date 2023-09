US Open 2023, Carlos Alcaraz regola in tre set Lloyd Harris ed approda al terzo turno

Dura due ore e mezza il secondo turno degli US Open 2023 di tennis per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, che regola in tre set il sudafricano Lloyd Harris con lo score di 6-3 6-1 7-6 (4) ed approda ai sedicesimi, dove affronterà il britannico Daniel Evans, numero 26 del tabellone.

Nel primo set Alcaraz manca due break point in apertura e lo stesso fa Harris nel secondo gioco. La svolta arriva nel quinto game, quando lo spagnolo opera il break a 15 alla seconda occasione. L’iberico scappa sul 3-2 e poi per due volte conferma lo strappo tenendo il servizio a 15. Nuovo break, ancora a 15, nel nono gioco, e chiusura che arriva sul 6-3 dopo 44 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio dura lo spazio di due game, giusto il tempo necessario ad Alcaraz per annullare altre due palle break in apertura e ad Harris per tenere il primo turno in battuta a zero. Per il resto si assiste ad un monologo dello spagnolo, che con un parziale di 20 punti a 6 inanella 5 giochi consecutivi, con break a 15 ed a 30, ed al secondo set point va a chiudere sul 6-1 in 34 minuti.

La terza frazione è quella più combattuta, con Alcaraz che serve per secondo e quindi è costretto ad inseguire: lo spagnolo annulla due palle break nel quarto game, ma nel sesto cede il servizio a zero. L’iberico trova l’immediato controbreak a 30 e nell’ottavo gioco cancella altri tre break point. Harris a sua volta annulla una palla break nell’undicesimo gioco e si va al tie break: Alcaraz per due volte recupera un minibreak di svantaggio, poi dal 4-4 vince gli ultimi 3 punti giocati e va a chiudere sul 7-4 dopo 72 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’iberico, che vince 108 punti contro gli 87 dell’avversario, chiudendo in positivo col saldo vincenti-gratuiti, con 33-29, contro il 26-33 di Harris. A fare la differenza in favore di Alcaraz sono la resa con la seconda in campo, 62% contro 31%, ed il maggior cinismo nello sfruttare le palle break, con lo spagnolo che fa segnare 5/10 contro l’1/10 portato a casa dall’africano.

