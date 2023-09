US Open 2023, Federico CinÃ  si ferma in semifinale nel torneo junior: vince Joao Fonseca in tre set

Si ferma in semifinale del torneo junior degli US Open 2023 l’avventura di Federico Cinà. Il 16enne siciliano si è arreso al cospetto del più “esperto” (un anno più grande) Joao Fonseca, testa di serie n.7, sul punteggio di 6-4 3-6 6-4. Un match che ha subìto tante interruzioni per le alte temperature in un primo momento e poi per la pioggia. Cinà, comunque, può uscire a testa alta dall’esperienza americana, avendo dimostrato il proprio valore al cospetto di tennisti più grandi di lui all’anagrafe e con più partite alle spalle.

Nel primo set il palermitano inizia bene, strappando il servizio al brasiliano, che però risponde immediatamente nel terzo game. Maggior incisività nei colpi del sudamericano, che trova il break nuovamente nel settimo game e archivia la frazione nel decimo game.

Nel secondo set Cinà reagisce, alzando il proprio livello e andando sul 3-1. C’è però la prima interruzione per il caldo e si decide di interrompere. Si riprende e la nuova partenza dai blocchi sorride a Fonseca, che impatta sui 3-3. E’ bravissimo però il giovane siciliano a infilare una serie di tre giochi a zero, con un break risolutivo nell’ottavo game.

Nel terzo set, sullo score di 2-1 in favore di Fonseca, la pioggia costringe a una lunga interruzione. Si riprende dopo quattro ore e mezza e Cinà si aggrappa a tutto quello che ha, salvando diverse palle break, ma nel decimo game capitola con un rovescio in rete. Sul punteggio di 6-4 cala il sipario.

