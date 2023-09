US Open 2023, Coco Gauff e Karolina Muchova approdano in semifinale a New York

Sono l’americana Coco Gauff e la ceca Karolina Muchova le prime semifinaliste dell’edizione 2023 degli US Open. Sul cemento di Flushing Meadows a New York, i pronostici sono stati rispettati e si profila un incrocio decisamente interessante nel penultimo atto di questo Slam.

Gauff ha letteralmente dominato il proprio quarto di finale contro la lettone Jelena Ostapenko (n.21 WTA), che negli ottavi di finale aveva sconfitto la polacca Iga Swiatek (detentrice del titolo e n.1 del mondo). Sullo score di 6-0 6-2, in appena 68 minuti, Coco ha conquistato la prima semifinale la New York, la seconda in carriera in un Major dopo quella del Roland Garros dell’anno passato. Un successo che permette alla giovane americana di allungare la serie di vittorie consecutive a 10 partite, citando il suo successo nel WTA1000 di Cincinnati.

E sarà una rivincita dal momento che Muchova sarà la sua prossima rivale, già avversaria nella Finale del Western & Southern Open di due settimane fa. In quella circostanza, si era imposta la statunitense 6-3 6-4, aggiudicandosi il suo primo 1000 in carriera.

Vedremo come andrà in questo caso. Nei fatti Muchova, dopo aver raggiunto la sua prima Finale 1000 a Cincinnati per l’appunto, è arrivata alla sua terza semifinale Slam in carriera, ricordando quella del 2020 in Australia e del Roland Garros di quest’anno. Niente da fare per la romena Soran Cirstea (n.30 WTA), presa a pallate dalla ceca sul punteggio di 6-0 6-3.

Foto: LaPresse