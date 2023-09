US Open 2023: c’è la super sfida tra Alcaraz e Zverev, ma prima il derby russo

Si completano i match dei quarti di finale nel tabellone maschile. Due partite quest’oggi altamente spettacolari e dal grande interesse. Ad aprire sarà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, mentre a chiudere l’intero programma lo scontro forse più atteso tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev.

Proprio quest’ultimo è forse il quarto di finale più affascinante ed atteso, in uno spicchio di tabellone che lascia sicuramente molti rimpianti ai tifosi italiani, che sognavano di rivedere nuovamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Invece contro lo spagnolo ci sarà un ritrovato Alexander Zverev, reduce dalla pazzesca maratona di quasi cinque ore proprio contro l’altoatesino.

Una partita che ha mostrato segnali importanti per il tedesco, che sembra essere tornato soprattutto fisicamente ai livelli pre-infortunio. Dall’altra parte, però, Zverev si ritroverà di fronte un Carlos Alcaraz che sembra tirato a lucido per questo US Open. Il numero uno del mondo (primato che perderà comunque a fine torneo) ha messo fine nel turno precedente al sogno di Matteo Arnaldi, superando il ligure in tre set.

Zverev è uno dei pochi tennisti ad essere in vantaggio nei precedenti con Alcaraz. Il tedesco, infatti, ha vinto tre delle cinque partite giocate. C’è anche una sfida Slam tra i due ed è quella dei quarti di finale del Roland Garros 2022, con una vittoria in quattro set del tedesco. Un precedente anche quest’anno, con un nettissimo successo per 6-1 6-2 di Alcaraz agli ottavi del Masters 1000 di Madrid.

Come detto il primo quarto di finale di giornata al maschile sarà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. Il numero tre del mondo ha già staccato il biglietto per le ATP Finals di Torino e soprattutto sembra in crescita costante partita dopo partita. Medvedev ha superato negli ottavi in rimonta Alex De Minaur, ma soprattutto il russo deve evitare i passaggi a vuoto che ha nel corso del match, come accaduto contro O’Connell e Baez.

Attenzione ad Andrey Rublev, però, che ha raggiunto i quarti di finale per la quarta volta in carriera a New York. Il numero otto della classifica mondiale è sicuramente il meno quotato tra i giocatori rimasti nella parte alta, ma può risultare sicuramente la sorpresa. Ottima davvero la prestazione contro il britannico Jack Draper, superato in quattro set.

Si tratta della ottava partita in carriera tra i due amici e connazionali. Medvedev parte con i favori del pronostico e ha vinto cinque delle sette sfide giocate contro Rublev. C’è anche un precedente Slam tra i due russi, con la vittoria di Medvedev nei quarti di finale degli Australian Open con un comodo 7-5 6-3 6-2.

FOTO: LaPresse