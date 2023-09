US Open 2023, Carlos Alcaraz batte Evans in quattro set e raggiunge Arnaldi agli ottavi

Continua il percorso di Carlos Alcaraz agli US Open 2023, ultimo Slam stagionale che si sta svolgendo sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo i successi contro il tedesco Dominik Koepfer (per ritiro) ed il sudafricano Lloyd Harris tra primo e secondo turno, il numero 1 al mondo (ma n.2 virtuale) batte anche il britannico Daniel Evans (testa di serie n.26), confermando di essere in un buono stato di forma: 6-2 6-3 4-6 6-4 il risultato finale in favore dello spagnolo dopo tre ore e 13 minuti di gioco: ora agli ottavi di finale il classe 2003 dovrà sfidare l’italiano Matteo Arnaldi, uscito vincitore a sorpresa dalla sfida contro il britannico Cameron Norrie.

Alcaraz comincia con grandissima determinazione e vola rapidamente sul 4-0. Evans prova a scuotersi con il game dell’1-4, ma poi il numero 1 al mondo continua a dominare il gioco e chiude dunque abbastanza agilmente il primo parziale per 6-2 al quinto set point (due nel settimo game e tre nell’ottavo).

In apertura di secondo set il britannico alza il ritmo e, complici anche alcuni errori del suo avversario, sale sul 2-0 dopo il break nel secondo game. Dopo il piccolo calo di attenzione, Alcaraz reagisce immediatamente e torna rapidamente in parità, prima di allungare con il break del 3-2 ed il successivo gioco che vale il 4-2. A questo punto Evans cerca di restare aggrappato al set con il game del 3-4, ma poi il numero 1 al mondo non trema nel turno di servizio e sale sul 5-3. Nel nono gioco il britannico va dunque a battere per restare nel set, ma Alcaraz fa ancora male in risposta e si aggiudica il secondo set per 6-3.

Nel terzo parziale i servizi funzionano per entrambi nei primi giochi e si arriva dunque sul 3-3 senza palle break. Poi, nel settimo game, arriva la svolta: Alcaraz ha un momento no ed Evans ne approfitta subito per rubare il servizio al suo avversario, portandosi così sul 4-3. Lo spagnolo cerca di riagguantare subito la parità, ma il britannico è bravo a recuperare da 15-40 ed a salire subito sul 5-3. Nel nono gioco Alcaraz tiene il servizio e mette pressione al suo avversario, che però non spreca la ghiotta occasione nel decimo game e vince il terzo parziale per 6-4 al quinto set point.

Il quarto parziale comincia in modo simile rispetto al terzo parziale: i due tennisti sono incisivi nei loro turni di servizio e si arriva rapidamente sul 3-2 in favore di Alcaraz. Il sesto game è poi quello della sterzata decisiva: il numero 1 al mondo porta il suo avversario ai vantaggi e subito dopo si prende il break che vale il 4-2. Per Evans è il colpo del ko: Alcaraz non concede più nulla nei suoi turni in battuta e va a vincere il match con il 6-3 del quarto set.

STATISTICHE – A fine partita il conto vincenti-errori non forzati di Alcaraz dice addirittura 61-26 (contro il 28-24 di Evans). Il classe 2003 termina la sfida con il 73% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 69% del britannico) e il 70% con la seconda (contro il 42% del suo avversario).

Foto: LaPresse