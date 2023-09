US Open 2023, Carlos Alcaraz: “Arnaldi merita di essere agli ottavi. Sapevo che Djokovic avrebbe vinto anche sotto di due set

Carlos Alcaraz ci ha messo quattro set per sbarazzarsi di Daniel Evans e conquistare gli ottavi di finale degli US Open 2023. Il campione uscente dello Slam a Flushing Meadows ci ha messo tre ore e tredici minuti per avere ragione del britannico e raggiungere dunque Matteo Arnaldi per il match che si giocherà nella notte italiana tra lunedì e martedì.

“Non ho visto molte sue partite – afferma Alcaraz in conferenza stampa riferendosi all’azzurro, suo prossimo avversario – ricordo di averlo visto un po’ di tempo fa al Challenger di Murcia, ma non molto altro. In ogni caso, se è al quarto turno è perché ha giocato molto bene. Battere Norrie non è facile e se ci è riuscito merita di essere agli ottavi. Domani analizzerò il suo tennis per elaborare una strategia, so che sarà complicato e se voglio vincere dovrò dare il massimo“.

Durante la sua intervista viene interpellato anche sul successo in rimonta di Novak Djokovic contro Laslo Djere. L’iberico però non è parso sorpreso dalla vittoria del serbo: “Ho visto i primi due set, perché poi dovevo andare a dormire. Ma quando sono andato a letto, mi è parso chiaro che Nole avrebbe vinto, è pazzesco vedere come a 36 anni riesce a gare delle cose del genere come se avesse vent’anni. Bisogna dare credito a questo ed è per questo che lo ammiro tanto, è uno dei migliori tennisti della storia“.

Un duello che continua a distanza, fatto però di parole di stima da una parte e dall’altra. Nole è sicuro del ritorno al numero uno al mondo e in molti si aspettano una nuova sfida in finale. Ma i loro avversari vorranno sicuramente impedirlo.

Foto: LaPresse