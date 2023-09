US Open 2023, Ben Shelton conquista il 2° quarto di finale Slam in stagione: un giocatore da temere

Un’ascesa da considerare e da temere. Lo si era già notato a inizio del 2023 che qualcosa bollisse in pentola negli States. La grande profondità del tennis statunitense maschile si era espressa sul cemento di Melbourne, sede degli Australian Open, con tre tennisti a livello di quarti di finale. Un risultato che non si verificava dal 2000 quando erano stati Andre Agassi, Pete Sampras e Chris Woodruff a spingersi a tanto. Nel 2023 i nomi sono stati di Sebastian Korda, Tommy Paul e di Ben Shelton.

E la storia di quest’ultimo è sicuramente significativa, parlando di un giocatore di 20 anni che non aveva mai messo piede fuori dagli USA prima di questa annata. Alla prova dei fatti, al suo secondo Major in carriera, aveva ottenuto la qualificazione ai quarti. Nella sfida contro il connazionale J.J. Wolff realizzò 64 vincenti, imponendosi con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-7 (4) 7- 6(4) 6-2. Un giocatore dal fisico notevole e dotato di un gioco potente e moderno, reso ancor più insidioso dal suo essere mancino.

A quanto pare il cemento outdoor, nei Major, è particolarmente gradito e così Shelton ha replicato, andandosi a prendere i quarti anche negli US Open e battendo negli ottavi di finale quel Tommy Paul (testa di serie n.14) che lo aveva sconfitto in Australia. Un altro derby all’orizzonte per Ben, opposto al n.10 del seeding Frances Tiafoe, essendo già diventato il più giovane tennista statunitense a raggiungere questo turno dai tempi di Andy Roddick nel 2003. Gruppo americano che ha completato quanto fatto a Melbourne, con tre effettivi ai quarti, tenendo conto di Taylor Fritz opposto a Novak Djokovic.

Del resto, i numeri parlano chiaro su Shelton: un anno fa era numero 569 del mondo e addirittura non era nemmeno il primo singolarista della sua squadra alla University of Florida, gestita da papà Bryan, capace di spingersi in carriera al massimo di n.55 ATP nel lontano 1992. Ebbene, con questa progressione, Ben ha già fatto meglio, entrando di diritto nella top-30 della classifica mondiale.

Indubbiamente, gli incroci in tabellone non avevano nomi di grande “fascino”, ma alla fine quello che conta è vincere. Di seguito il percorso nei due Slam:

PERCORSO BEN SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2023

Shelton b. Zhizhen Zhang [CHN] 4-6 6-3 6-2 2-6 7-6(4)

Shelton b. (Q)Nicolas Jarry [CHI] 7-6(3) 7-6(3) 7-5

Shelton b. (WC)Alexei Popyrin [AUS] 6-3 7-6(4) 6-4

Shelton b. J J Wolf [USA] 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2

PERCORSO BEN SHELTON US OPEN 2023

Shelton b. (14)Tommy Paul [USA] 6-4 6-3 4-6 6-4

Shelton b. Aslan Karatsev [RUS] 6-4 3-6 6-2 6-0

Shelton b. Dominic Thiem [AUT] 7-6(1) 1-0 Ritiro

Shelton b. Pedro Cachin [ARG] 1-6 6-3 6-2 6-4

Riavvolgendo il nastro, nel novembre scorso, Shelton è entrato in top-100, considerando anche il modo di concepire l’attività agonistica nel circuito universitario NCAA. Un presenza nelle competizioni junior fugace e il grande salto. Ci troviamo al cospetto di chi potrà caratterizzare la nuova era del tennis con i già noti Alcaraz, Sinner e Rune? Lo vedremo.

Foto: LaPresse