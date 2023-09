Ranking WTA, Aryna Sabalenka conquista la vetta: Iga Swiatek detronizzata

E’ un giorno significativo per il tennis femminile. La sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 della polacca Iga Swiatek contro la lettone Jelena Ostapenko ha avuto delle ripercussioni nella classifica mondiale. Swiatek, infatti, ha perso il proprio trono non avendo difeso i 2000 punti conquistati l’anno scorso a New York, consentendo ad Aryna Sabalenka di diventare ufficialmente da lunedì 11 settembre la nuova n.1 del mondo, prima di disputare il proprio ottavo a Flushing Meadows contro la russa Daria Kasatkina.

La 25enne nativa di Minsk, quindi, sarà la 29ª donna a conquistare la prima posizione nella classifica WTA e l’ottava ad aver ottenuto lo scettro sia in singolare che in doppio, ricordando quanto accaduto nel febbraio 2021 in quest’ultimo caso.

“Raggiungere la posizione numero 1 nel ranking mondiale WTA è qualcosa che ho sognato fin da quando ero una bambina e ho iniziato a giocare a tennis”, ha detto Sabalenka. “Il 2023 è stato un anno incredibile per me e per la mia squadra e questa è la ricompensa perfetta per tutto il nostro duro lavoro. È una sensazione incredibile unirmi alla fantastica lista di altre giocatrici WTA che hanno centrato questo obiettivo“, le parole della tennista.

E così, dopo 75 settimane consecutive, Swiatek è costretta a dare il testimone. Vedremo se Sabalenka, galvanizzata da questo risultato, saprà arrivare fino in fondo allo Slam di New York, dando seguito a una stagione in cui può vantare le vittorie negli Austrialian Open, nel WTA1000 di Madrid e nel WTA500 di Adelaide. Nell’annata la bielorussa ha raggiunto anche le finali a WTA1000 di Indian Wells e al WTA500 di Stoccarda, mentre a Wimbledon e al Roland Garros si è fermata in semifinale.

