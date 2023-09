US Open, Novak Djokovic: “Da ora le partite saranno più difficili, pronto al tifo avverso”

Novak Djokovic ha portato a termine ancora una volta la propria “missione“. Con la vittoria negli ottavi di finale degli US Open 2023 contro il croato Borna Gojo sullo score di 6-2 7-5 6-4 ha ottenuto la 13ª qualificazione ai quarti nello Slam di New York. Il suo prossimo avversario sarà il californiano Taylor Fritz, in una parte del tabellone nella quale Nole si troverà letteralmente circondato da giocatori statunitensi, tenuto conto del quarto tutto made in USA tra Ben Shelton e Frances Tiafoe

“Immagino che dovrò affrontare il tifo contro di me. Se vincessi contro Fritz, dovrei affrontare il vincente tra Shelton Tiafoe. È prevedibile, siamo negli Stati Uniti e sarei sorpreso se fosse il contrario. So cosa mi aspetta e mi preparerò mentalmente. Le partite da adesso in poi saranno più difficili, siamo già ai quarti di uno Slam. E’ molto importante per questo Paese avere tre giocatori in questo turno, importante anche per il torneo. Stiamo parlando di uno dei quattro più grandi eventi del nostro sport“, le parole di Djokovic in conferenza stampa.

Un Djokovic che vanta nello scontro diretto con Fritz un 7-0, ma il serbo non vuol prendere di certo alla leggera il suo avversario: “Il servizio e il dritto sono le sue grandi armi, ma in generale è migliorato molto. Sta giocando molto bene anche sulla terra battuta, cosa che non accadeva all’inizio della sua carriera. Sta lavorando duro, ha un grande allenatore al suo fianco, quindi sono sicuro che avrà grandi motivazioni per battermi. Allo stadio ci sarà una bellissima atmosfera, vedremo cosa succederà”, ha concluso il tennista serbo.

