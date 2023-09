United Rugby Championship: Benetton Treviso, Bortolami rinnova fino al 2026

Sarà ancora Marco Bortolami a guidare la Benetton Treviso nella United Rugby Championship e nella Challenge Cup. L’ex capitano azzurro, infatti, ha rinnovato il suo contratto come head coach della franchigia veneta fino al 30 giugno 2026, prolungando dunque di due anni il legame con i biancoverdi, che sarebbe scaduto l’anno prossimo.

A capo della Benetton Treviso dal 2021, Bortolami prima di sedere sulla panchina ha avuto una lunghissima carriera da giocatore, vestendo le maglie del Petrarca Padova, Narbonne, Gloucester, Aironi e Zebre. Nel 2001 ha esordito in nazionale, raccogliendo 112 caps in azzurro, disputando tre Coppe del Mondo e diventando nel 2002 il più giovane capitano azzurro.

Ritiratosi nel 2016, lo stesso anno è entrato nello staff tecnico della Benetton Treviso a fianco di Kieran Crowley. “Sono convinto che la squadra abbia ancora degli ampi margini di crescita ed il mio obiettivo sarà quello di continuare a far crescere una cultura di alta performance con l’aiuto di tutte le presone coinvolte al mio fianco. Continuare a migliorare anno dopo anno e far si che questa crescita si basi su solide basi per permettere alla squadra di competere con i migliori club in Europa è l’obiettivo di tutti noi. Ci aspettano grandi sfide ma con l’ambizione e la determinazione di dare il meglio di noi, attraverso il duro lavoro quotidiano sono sicuro che renderemo i tifosi orgogliosi del Benetton Rugby” ha dichiarato Marco Bortolami.

“Più di due anni fa abbiamo deciso di puntare su Marco per aprire un nuovo ciclo ricco di soddisfazioni, avendo osservato il suo percorso di crescita da assistente allenatore. Siamo molto contenti della scelta nel 2016 e successivamente nel 2021, perché in questi anni Bortolami ha portato il Benetton Rugby a lottare per traguardi ambiziosi, raggiungendo la semifinale di Challenge Cup. Riteniamo Marco il profilo giusto per continuare a scrivere risultati di alto livello e guidare lo staff tecnico per ulteriori due stagioni. Rappresenta la nostra filosofia e rispecchia alla perfezione ciò che si prefigge il nostro club. Confidiamo che possa crescere ulteriormente da capo dell’area tecnica e confidiamo su di lui per alzare ulteriormente l’asticella” le parole del Presidente biancoverde Amerino Zatta.

