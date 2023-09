Olimpiadi Parigi 2024: Italia ancora a 0 sport di squadra qualificati. Ma tra un anno potrebbe cambiare tanto

Mancano nove mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto. Al momento l’Italia non è ancora riuscita a qualificarsi negli sport di squadra. Uno zero che fa rumore a meno di un anno dalla rassegna a cinque cerchi, ma c’è tutto il tempo per porre rimedio alla situazione e per sbarcare in terra transalpina con più formazioni poi pronte a giocarsi una medaglia di lusso nella manifestazione più importante del quadriennio.

La prima chance è nelle mani della Nazionale di volley maschile, che sarà impegnata nel prelimpico di Rio de Janeiro in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. I Campioni del Mondo andranno a caccia di uno dei due pass messi in palio nel torneo in Brasile, dove affronteranno i padroni di casa, Cuba, Iran e Germania, senza sottovalutare Ucraina e Repubblica Ceca. Nel caso in cui gli uomini di Fefé De Giorgi, freschi di argento agli Europei, dovessero fallire la missione, allora si aggrapperebbero al ranking FIVB.

La graduatoria internazionale, al termine della fase preliminare della Nations League, determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi (tenendo in considerazione il criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto spetterà a una compagine africana). Al momento l’Italia occupa il terzo posto e il ripescaggio sembra ampiamente a portata di mano, proprio come dovrebbe esserlo per la Nazionale di volley femminile: dopo il fallimentare preolimpico di Lodz, culminato con la sconfitta contro la Polonia, il Bel Paese deve affidarsi a questa àncora (dove ora occupa la quinta piazza, alle spalle di quattro formazioni già qualificate alle Olimpiadi).

Passiamo al capitolo pallanuoto. Il Setterosa avrà la prima occasione attraverso gli Europei invernali, dove verrà messo in palio un biglietto per Parigi 2024: sarà conquistata dalla formazione meglio piazzata escludendo Olanda e Spagna, entrambe già qualificate ai Giochi. Le azzurre dovranno vedersela soprattutto con Ungheria e Grecia, in caso di fallimento ci si aggrapperà ai Mondiali di Doha dove altre due squadre potranno fare festa: le indiziate saranno proprio le due europee, chiamate a fare i conti con il Canada e l’asiatica che uscirà sconfitta dal torneo continentale (o Cina o Giappone), entrambe ampiamente inferiori.

Il Settebello avrà una prima chance agli Europei invernali, dove verrà premiata la migliore formazione escludendo le già qualificate Ungheria e Grecia. Gli azzurri dovranno fare i conti soprattutto con Spagna, Serbia, Croazia e Montenegro. In caso di mancato successo allora si sarà rimandati ai Mondiali 2024, dove verranno messi in palio gli ultimi quattro pass: oggettivamente, salvo clamori fallimenti, non dovrebbero esserci problemi.

L’Italia dovrebbe dunque garantirsi la presenza di almeno quattro squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma si potrebbe incrementare il bottino. Si spera in una magia del basket maschile: dopo aver raggiunto i quarti di finale ai recenti Mondiali, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco dovranno inventarsi una magia al preolimpico della prossima primavera, dove potrebbero essere chiamati a una nuova impresa come fatto nel 2021 in Serbia quattro tornei da sei squadre ciascuno, il sorteggio deve ancora svolgersi ma l’Italia potrebbe essere costretta a battere corazzate come Spagna, Lituania, Grecia, Slovenia, Lettonia.

Attenzione al basket 3×3 femminile, sport in cui le gerarchie sono mutevoli e dove l’Italia potrebbe togliersi delle soddisfazioni dopo essere stata presente a Tokyo 2020. In programma tre tornei di qualificazione nel 2024 con cinque posti complessivi in palio (1+1+3), oltre alle migliori tre del ranking ammesse di diritto. Speranze nei fatti nulle per il calcio femminile (in fase di restauro dopo i fallimentari Mondiali, si passa attraverso la Nations League) e per l’hockey prato femminile.

Foto: FIVB