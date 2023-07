Triathlon, World Series Sunderland 2023: la Francia domina anche la staffetta mista, 14a l’Italia

Dopo aver piazzato due doppiette nelle prove individuali di ieri, per quanto riguarda la tappa di Sunderland (Gran Bretagna) delle World Triathlon Series 2023, la Francia ha dominato la scena anche nella staffetta mista di oggi, che è andata a concludere il programma del fine settimana britannico.

Il successo, come detto, è andato alla Francia (Tom Richard, Emma Lombardi, Pierre Le Corre e Cassandre Beaugrand) con il tempo complessivo di 1:26.53 con 23″ di vantaggio sulla Gran Bretagna (Barclay Izzard, Beth Potter, Max Stapley e Jessica Fullagar), mentre ha completato il podio la Norvegia a 34″ (Vetle Bergsvik Thorn, Lott Miller, Caspes Stornes e Solveig Løvseth).

Quarta posizione per la Nuova Zelanda con il tempo di 1:27.42, quinta per la Spagna in 1:28.17, quindi sesta per la Svizzera in 1:28.25, settima per il Portogallo in 1:28.31 ed ottava per gli Stati Uniti in 1:29.17. Si ferma in nona posizione la Germania in 1:30.01, quindi completa la top 10 l’Ungheria in 1:30.06. Non è andata oltre la 14a posizione l’Italia in 1:31.09: Nicolò Strada ha completato la frazione in 20:36, Ilaria Zane in 24:30, Alessio Crociani in 21:38 ed Alice Betto in 24:27.

Foto: LaPresse