Nuoto pinnato, l’Italia ai Mondiali in acque libere chiude con 14 medaglie

Si chiude con altri cinque podi per l’Italia il Campionato Mondiale Junior e Senior 2023 di nuoto pinnato in acque libere, disputato a Belgrado, in Serbia: la spedizione azzurra torna dalla rassegna iridata con 14 medaglie, di cui 4 d’oro, 6 d’argento e 4 di bronzo.

Nella terza ed ultima giornata di gare l’Italia ottiene tre argenti e due bronzi: piazze d’onore per Consuelo Dametto nei 150 metri pinne elimination race senior, per Lorenzo Caronno nei 150 metri monopinna elimination race senior e per Andrei Luca Pazzagli, Silvia Belli, Antonio Verdoliva e Valentina Crivello nella staffetta 4×1000 metri SB junior. I bronzi portano la firma di Giulia Sartori nei 150 metri pinne elimination race junior e di Antonio Verdoliva nei 150 metri monopinna elimination race junior.

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Silvia Belli – oro nei 1000 m pinne junior / oro nei 3000 m pinne junior / argento nella staffetta 4×150 m SB elimination race junior / argento nella staffetta 4×1000 m SB junior;

Lorenzo Caronno – oro nella staffetta 4×150 m SB elimination race senior / argento nei 150 m monopinna elimination race senior;

Valentina Crivello – argento nella staffetta 4×150 m SB elimination race junior / argento nella staffetta 4×1000 m SB junior;

Consuelo Dametto – argento nei 1000 m pinne senior / oro nei 3000 m pinne senior / argento nei 150 m pinne elimination race senior;

Davide De Ceglie – bronzo nei 5000 m monopinna senior;

Gaetano Parigiano – oro nella staffetta 4×150 m SB elimination race senior;

Andrei Luca Pazzagli – argento nella staffetta 4×1000 m SB junior;

Anna Pontarollo – bronzo nei 1000 m pinne senior / oro nella staffetta 4×150 m SB elimination race senior;

Nicholas Pozzebon – argento nella staffetta 4×150 m SB elimination race junior;

Giulia Sartori – bronzo nei 150 m pinne elimination race junior;

Angela Trevisani – oro nella staffetta 4×150 m SB elimination race senior;

Antonio Verdoliva – argento nella staffetta 4×150 m SB elimination race junior / argento nella staffetta 4×1000 m SB junior / bronzo nei 150 m monopinna elimination race junior;

Mara Zaghet – argento nei 5000 m monopinna senior.

