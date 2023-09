Tour of Britain 2023, Rasmus Tiller si impone allo sprint a Gloucester, Van Aert rimane leader

La penultima frazione del Tour of Britain è di Rasmus Tiller. Il norvegese della Uno-X Pro Cycling batte allo sprint Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Stephen Williams (Gran Bretagna) nella Tewkesbury-Gloucester di 171 chilometri, imponendosi in uno sprint di una quindicina di corridori; rimane in maglia di leader Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Frazione assai mossa, con un percorso simile ad una classica. In fuga dal mattino Ben Turner (Ineos-Grenadiers), Alexander Richardson (Saint Piran), Mark Donovan (Q36.5), Abram Stockman (TDT-Unibet) e Liam Johnston (Trinity Racing). I cinque toccano anche i tre minuti di margine, poi vengono ripresi dopo l’ultima salita, quella di Crawley Hill (1700 metri all’8,1%).

Iniziano così gli scatti, inevitabile con una classifica così ristretta come quella che sta vivendo il Giro di Gran Bretagna. Dopo innumerevoli tentativi, ed anche una caduta di Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) si crea un gruppetto di una quindicina di unità, con tutti i favoriti di giornata. E a rompere gli indugi è il leader della generale Van Aert.

Il belga parte a tre chilometri dal traguardo, provando ad anticipare la volata e sperando in un mancato accordo dei suoi rivali. Ma gli inseguitori si organizzano e lo vanno a riprendere a 800 metri dal traguardo; è dunque volata ristretta, con Tiller che viene pilotato perfettamente da Tobias Johannessen e batte Van Poppel e Williams prendendosi così il secondo successo della sua stagione e salendo al terzo posto della generale, nel gruppone a 3” da Van Aert.

