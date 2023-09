Tiro a volo, Europei junior Osijek 2023: Marco Coco ed Andrea Galardini in corsa per la finale nello skeet

La prima giornata dedicata allo skeet maschile della categoria junior agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, sorride all’Italia, dato che dopo i 75 piattelli odierni delle qualificazioni due dei tre azzurrini in gara sono in piena corsa per l’accesso alla finale di domani.

In testa con 74/75 ci sono il ceco Bohumil Vobr ed il greco Panagiotis Gerochristos, ma nel quartetto al terzo posto con 73/75 ci sono due azzurrini, ovvero Marco Coco ed Andrea Galardini, assieme al lituano Tomas Vaitekunas ed il cipriota Andreas Pontikis.

Alle spalle dei sei finalisti virtuali (domani gli ultimi 50 piattelli delle eliminatorie) c’è una coppia al settimo posto con 72/75, davanti ad un gruppo di otto tiratori al nono posto a quota 71/75, infine nel sestetto al 17° posto a quota 70/75 c’è anche il terzo ed ultimo azzurrino in gara, Francesco Bernardini.

SKEET JUNIOR MASCHILE

1 1123 VOBR Bohumil CZE 25 24 25 74

2 1277 GEROCHRISTOS Panagiotis GRE 25 25 24 74

3 1342 GALARDINI Andrea ITA 24 24 25 73

4 1377 VAITEKUNAS Tomas LTU 24 25 24 73

5 1097 PONTIKIS Andreas CYP 25 24 24 73 CB:14

6 1337 COCO Marco ITA 25 24 24 73 CB:5

7 1093 KONTOPOULOS Markos CYP 24 23 25 72 CB:43

8 1276 FRANTZESKAKIS Nikolaos GRE 24 23 25 72 CB:29

9 1413 CASSAR Andre MLT 23 23 25 71

10 1121 VCELICKA Martin CZE 23 24 24 71

11 1571 JONSSON David SWE 24 23 24 71 CB:13

12 1172 MAEKINEN Ukko-Pekka FIN 24 23 24 71 CB:11

13 1366 VEJS Lauris Peteris LAT 24 24 23 71

14 1619 RAGULIA Ivan UKR 24 25 22 71 CB:12

15 1098 THEODOROU Varnavas CYP 24 25 22 71 CB:5

16 1169 KAUPPINEN Lassi Akseli Matias FIN 25 25 21 71

17 1255 LANGE Luis GER 23 22 25 70

18 1175 PELTOMAEKI Eino Akseli FIN 23 23 24 70

19 1553 NEMETH Ladislav SVK 24 23 23 70 CB:20

20 1308 TERNAK Tamas HUN 24 23 23 70 CB:18

21 1122 VESELY Adam CZE 24 23 23 70 CB:11

22 1334 BERNARDINI Francesco ITA 23 25 22 70

23 1283 NIKOLANTONAKIS Efraim GRE 23 22 24 69

24 1434 KOOIJMAN Ryan NED 22 24 23 69 CB:5

25 1584 AKGURCU Ibrahim TUR 22 24 23 69 CB:3

26 1198 HIRCAU Keylem FRA 23 23 23 69

27 1546 HORVATH Martin SVK 24 24 21 69

28 1481 ISLAI Etienne-Cristian ROU 25 25 19 69

29 1595 KAYA Muhammet Seyhun TUR 22 23 23 68

30 1459 PYRA Wiktor POL 23 22 23 68 CB:4

31 1237 KAPANADZE Levan GEO 23 22 23 68 CB:3

32 1577 SVENSSON Sven Erik Kasper SWE 23 22 23 68 CB:2

33 1091 IOANNIDES Theodoros CYP 24 21 23 68 RPO

34 1533 ZUMAETA Mauricio SUI 22 22 23 67

35 1275 DESPOTOPOULOS Andreas GRE 21 24 22 67 RPO

36 1009 SCHNEIDER Benjamin AUT 22 23 22 67

37 1005 LOHBERGER Daniel AUT 23 23 21 67

38 1266 WIENKER Linus Simon GER 19 24 23 66

39 1304 RENNER Balint HUN 21 22 23 66

40 1361 KENINS Roberts LAT 22 21 23 66

41 1541 BREZINA Andrej SVK 23 23 20 66

42 1253 KRAUSE Tim Maurice GER 23 23 19 65

43 1078 SKARICA Marko CRO 20 22 22 64

44 1479 CARBUNARU Stefan ROU 25 19 20 64

45 1588 BARAN Ahmet TUR 23 22 19 64 CB:5

46 1362 KUKUTIS Raiens Lukass LAT 23 22 19 64 CB:3

47 1059 DIMITROV Ognyan BUL 21 23 19 63

48 1299 KEREKES Mihaly Gabor HUN 20 22 20 62

49 1158 PREHING Gregor EST 17 22 22 61

50 1410 AZZOPARDI Matthias MLT 19 21 21 61

51 1066 TONEV Kaloyan BUL 20 19 21 60 CB:10

52 1367 ZOROVS Ricards LAT 20 19 21 60 CB:1 RPO

53 1008 SCHMIDT Sebastian AUT 22 18 20 60

54 1578 TORRO BERGSTROEM Elliot SWE 18 19 20 57

Foto: FITAV