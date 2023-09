Tiro a volo, Europei 2023: anche l’Italia maschile centra la Finale dello skeet! Gli azzurri sfidano la Repubblica Ceca

Continuano a fioccare buone notizie da Osijek, città della Croazia che ospita in questi i giorni i Campionati Europei 2023 di tiro a volo. Dopo la squdra femminile, anche la il team maschile di skeet ha ottenuto in modo brillante un posto per la Finale, dove affronterà la Repubblica Ceca.

Elia Sdruccioli, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro hanno infatti ottenuto il secondo posto nella fase di qualificazione, mandando a segno 218 piattelli su 225 (74,73,71), uno in meno della compagine ceca formata da Tomas Nydrle, Radek Prokop e Jakub Tomcek, abile a metterne a referto 219/225.

La lotta per il podio sarà completata poi dalla sfida tra Germania e Gran Bretagna, pronte a giocarsi il bronzo. I teutonici si sono accomodati al terzo posto in classifica con 217/225, vincendo lo spareggio a dispetto dei britannici, grazie ai 12 piattelli rotti contro gli 11 colpiti dagli avversari.

La Finale dell’Italia comincerà alle 18:00.

Foto: ISSF