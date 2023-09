Tennistavolo femminile, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: Italia-Repubblica Ceca agli ottavi, in palio anche la qualificazione ai Mondiali

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale degli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: soltanto l’Italia femminile è riuscita a superare la prima fase a gironi e nel primo incontro ad eliminazione diretta le azzurre se la vedranno con la Repubblica Ceca nella sfida in programma domani alle ore 19.00.

Si tratta di una sfida molto importante che, oltre a valere il passaggio ai quarti della rassegna continentale, ha un peso specifico notevole nella corsa ai Giochi di Parigi 2024: va ricordato infatti che il torneo mette in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice ed inoltre saranno distribuiti anche tutti gli slot destinati all’Europa per i Mondiali a squadre del 2024.

Andranno ai Mondiali, ultimo torneo di qualificazione diretta a Parigi 2024, che metterà otto pass a disposizione per i Giochi, 12 squadre: per andare alla rassegna iridata occorrerà qualificarsi ai quarti di finale, mentre i restanti 4 posti verranno attribuiti alle 4 squadre tra quelle sconfitte agli ottavi meglio piazzate nel ranking mondiale aggiornato ad ottobre 2023, dopo gli Europei.

SORTEGGIO EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO

Ottavi femminili

Germania-Ucraina

Italia-Repubblica Ceca (domani ore 19.00)

Svezia-Polonia

Croazia-Portogallo

Francia-Austria

Slovacchia-Ungheria

Lussemburgo-Spagna

Serbia-Romania

Ottavi maschili

Germania-Ucraina

Slovacchia-Croazia

Danimarca-Romania

Repubblica Ceca-Portogallo

Francia-Slovenia

Polonia-Belgio

Inghilterra-Ungheria

Austria-Svezia

Foto: LaPresse