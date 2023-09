Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre di MalmÃ¶. Presenza azzurra sia tra gli uomini che tra le donne

L’Italia del tennistavolo sarà impegnata da domani a domenica 17 settembre negli Europei a squadre 2023, in programma a Malmö, in Svezia, sia con gli uomini che con le donne: in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice in ciascuno dei due tornei. Inoltre, saranno distribuiti anche gli slot destinati all’Europa per la qualificazione ai Mondiali a squadre del 2024, ultimo torneo di qualificazione diretta ai Giochi di Parigi 2024, con otto pass a disposizione sia tra gli uomini che per le donne.

Si qualificheranno ai Mondiali 12 squadre per torneo: per andare alla rassegna iridata occorrerà qualificarsi ai quarti di finale, mentre i restanti 4 posti verranno attribuiti alle 4 squadre tra quelle sconfitte agli ottavi meglio piazzate nel ranking mondiale aggiornato ad ottobre 2023, dopo gli Europei. Alla rassegna continentale parteciperanno in ciascun torneo 24 squadre, divise in otto gironi da tre: le prime due di ciascun raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale ad eliminazione diretta. In entrambi i casi la Germania è la campionessa in carica.

L’Italia femminile sarà composta da Giorgia Piccoli e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol) e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo), mentre il team maschile sarà formato da Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), John Oyebode (Tennistavolo Sassari) ed Andrea Puppo (Apuania Carrara). Con gli azzurri ci saranno i tecnici Elena Timina e Lorenzo Nannoni, i quali saranno coadiuvati dal preparatore fisico Massimo Oliveri.

Alla Malmö Arena l’Italia maschile è inserita nel Gruppo B con la Svezia padrona di casa e la Repubblica Ceca: domenica 10 settembre alle ore 19.00 sfida contro la Svezia, poi martedì 12 alle ore 19.00 match contro la Repubblica Ceca. La squadra femminile è stata sorteggiata nel Gruppo C con Francia e Turchia: lunedì 11 alle ore 10.00 ci sarà l’incontro con la Francia, mentre martedì 12 alle ore 13.00 si giocherà la sfida contro la Turchia.

Foto: LaPresse