Tennistavolo, ecco tutte le Nazionali qualificate per i Mondiali di Busan 2024: c’Ã¨ l’Italia femminile

La International Table Tennis Federation ha ufficializzato i nomi delle nazionali che si sono qualificate ai Campionati Mondiali a squadre, in programma dal 16 al 25 febbraio 2024 a Busan, in Corea del Sud, seguendo i risultati delle varie rassegne continentali.

In Europa le squadre già ammesse sono otto e l’Italia al femminile è tra queste, essendo arrivata ai quarti di finale agli Europei di Malmö. Le altre ad aver conquistato il pass sono Germania, Romania, Francia e Portogallo, Spagna, Svezia e Slovacchia.

Fra gli uomini sono state promosse Svezia, Germania, Francia, Portogallo, Ungheria, Croazia, Belgio e Danimarca. Ci sono ancora quattro posti sia al maschile che al femminile e saranno assegnati ai team meglio classificati nell’ITTF World Team Ranking al termine del mese di ottobre 2023, che siamo arrivati almeno negli ottavi a Malmö.

Negli altri continenti: in Asia si sono qualificate Cina, Taipei, India, Corea del Sud, Giappone, Iran, Singapore, Kazakistan, Hong Kong, Thailandia e Malaysia maschili e Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, Thailandia, India, Singapore, Kazakistan, Iran, Uzbekistan e Taipei femminili; in Africa Egitto, Nigeria, Algeria e Tunisia maschili e femminili, nelle Americhe Brasile, Canada, Cile, Porto Rico, Stati Uniti, Argentina e Cuba maschili e Stati Uniti, Brasile, Cile, Porto Rico, Canada, Messico e Argentina femminili (rimangono ancora tre posti) e in Oceania Australia, Nuova Zelanda e Tahiti maschili e femminili.

Foto: Fitet