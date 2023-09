Tennistavolo, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: Svezia maschile e Germania femminile vincono il titolo continentale e volano alle Olimpiadi!

Si sono disputate le finali degli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, appena conclusi a Malmö, in Svezia: alla Malmö Arena, dopo i bronzi consegnati ieri alle compagini sconfitte in semifinale, oggi sono stati assegnati i titoli continentali ed i primi pass olimpici.

La Germania, detentrice del titolo in entrambi i tabelloni, deve abdicare nel torneo maschile, dove ad imporsi è la Svezia padrona di casa, al successo per 3-1, che vince l’oro e si qualifica per i Giochi di Parigi 2024, ribaltando il pronostico della vigilia.

La squadra teutonica, invece, si conferma al vertice europeo nel torneo femminile, dove nell’atto conclusivo viene liquidata la Romania, battuta con un netto 3-0. Anche in questo caso la Germania, grazie al titolo continentale, stacca il pass per Parigi 2024.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO

Finale femminile

Germania-Romania 3-0

Finale maschile

Germania-Svezia 1-3

Foto: LaPresse